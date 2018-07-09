الضريبة العقارية على كل شخص يبيع أرض أو عقار: قيمة الضريبة والتفاصيل الكاملة

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الضريبة العقارية وكل ما تريد معرفته عنها نقدمه لكم، حيث أعلن فتحي شعبان مستشار وزير المالية، إن ضريبة العقارات من بيع شقة أو أرض ليست حديثة، وموجودة في القوانين منذ عام 1978م، وهي لا تخاطب محدودي الدخل، ولكنها موجهة إلى أصحاب الأملاك من فلل وشقق وعقارات، ومن وقت أن تم إصدار القانون وهي نسبة ثابتة تصل إلى 2.5%.

وأضاف قائلاً: أن شركات العقارات تخضع لنوع آخر من الضرائب، مثل ضريبة الأرباح، ولكن هذه الشركات لا تخضع إلى ضريبة التصرفات العقارية، وإنما ما يوقع عليها من ضرائب تختص بمعاملات الأشخاص.

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الضريبة العقارية

وأكد: أن أي شخص يبيع وحدة عقارية أيا كانت شقة أو أرض لابد أن تخضع لضريبة التصرفات العقارية والتي تصل إلى 2,5%، والسبب وراء تطبيق تلك الضريبة جاء بعد ان انتاب المواطنين والمتعاملين في مجال القطاع العقاري حالة من الحيرة والقلق عندما وافق البرلمان بصورة نهائية على تعديل المادة اثنين وأربعين من قانون الضرائب على الدخل لعام 2005.

وقد أكد فتحي شعبان، أنه منذ بداية عام 2017، وقد اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات التي تعد أكثر جدية لكي يتم تحصيل ضريبة التصرف في العقارات.

كما أكد، أن تلك الضريبة قد أصبحت تطبق بالتضامن فيما بين المشترى والبائع بدلاً من اختصاص البائع فقط بها في الوقت السابق”، وأوضح “أنه تبعاً لتفعيل قانون الضريبة العقارية سوف يتم منع جميع الجهات الحكومية من تقديم أي خدمة للأراضي والعقارات إلى بعد التحقيق في تسديد الضريبة المطلوبة.

وقد أعلن “عبدالرسول عبدالهادي” أستاذ الضرائب والتكاليف، أنه قبل قانون واحد وتسعين لعام 2005، كانت الضريبة العقارية تصل إلى خمسة في المئة من قيمة البيع، دون النظر إلى أي تخفيض، أي أنه عندما يتم بيع عمارة بمبلغ عشرين مليون جنيه تكون قيمة ضرائب البيع مليون جنيه.

وأضاف فتحي شعبان “أن سبب فرض قيمة الخمسة في المئة كانت عملية تسجيل البيع قليلة جداًّ، فكان كلا من المشتري والبائع يلجان إلى عدم التسجيل ويتبعان التأكد من صحة التوقيع وصحة النفاذ.

وأشار، أنه قد تم تخفيض قيمة الضريبة من خمسة في المئة إلى اثنين ونصف في المئة، وتطبق مرة واحدة كل عشر سنوات، والشرط أن يكون العقار أو قطعة الأرض داخل كردون المدينة.

حالة استثناء دفع الضريبة العقارية

ويوجد حالتان يتم خلالها استثناء دفع الضريبة وهي:

الحالة الأولى: أن تكون قطعة الأرض قد تم اقتناؤها عن طريق الميراث دون تغيير ملامحها.

الحالة الثانية: أن تكون قطعة الأرض أو العقار ضمن حصة عينية في شركة مساهمة ولا يمكن الاستغناء عنها إلا بعد خمس سنوات من التأسيس.

عقارات لا تخضع للضريبة

وهناك عقارات لا تخضع للضريبة العقارية ومنها:

العقارات المملوكة أو المبنية لصالح الدولة والمخصصة للمنفعة العامة. المباني المخصصة من أجل إقامة الشعائر الدينية أو التعليم الديني. المباني التي قد تم نزع مليكتها للمنفعة العامة، ويتم ذلك من التاريخ الفعلي لنزع ملكيتها. مباني الجبانات وكذلك الأحواش. المباني التي مازالت تحت الإنشاء.

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