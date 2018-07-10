بعد جلستين من التراجع الحاد.. البورصة تستهل تعاملاتها بارتفاع جماعي في المؤشرات

منذ 40 دقيقة أخبار الاقتصاد
بعد جلستين من التراجع الحاد.. البورصة تستهل تعاملاتها بارتفاع جماعي في المؤشرات
البورصة المصرية

افتتحت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، باستثناء المؤشر الأوسع نطاقا ، وذلك بعد جلستي تداول ، شهدت فيهما البورصة المصرية ، تراجعات حادة .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.21% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.82% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، وذلك بنسبة 0.63% .

وكذلك ، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 0.29% ، بينما تراجع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.03% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة أمس الإثنين ، على تراجع حاد ، حيث وصل إلى مستوى الدعم المهم ، 15.500 نقطة ، وذلك قبل أن يرتد مرة أخرى ، ليغلق عند أعلى مستوى ، 15.750 نقطة ، وسط أحجام تداول متوسطة .

وفي تقريرها اليومي ، أوضحت شركة « مباشر » ، أن التراجع الحاد ، الذي شهدته البورصة ، في جلستي أمس وأول أمس ، جاء مدفوعا بسهم « جلوبال تليكوم » ، وذلك قبل أن يرتد بدوره ، لتظهر قوة شرائية ، تدعم المؤشر في مستوى دعم مهم ، مثل 15.500 نقطة .

وتوقعت شركة « مباشر » ، أن يعاود المؤشر ، الصعود مرة أخرى ، ليتجه صوب 15.850-15.900 نقطة ، لكن غياب أحجام التداول ، تجعل من استمرار الصعود أمر صعب ، ناصحة بالمتاجرة الحذرة ، إضافة إلى مراعاة مستويات إيقاف الخسائر .