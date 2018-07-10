«المالية»: الإصلاح الاقتصادي يساعدنا على مواجهة الفقر

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تحدث وزير المالية المصري ، الدكتور محمد معيط ، عن تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر ، قائلا إنها تعتمد على العامل البشري ، وضخ الاستثمارات ، في قطاعي التعليم والصحة ، فضلا عن زيادة الاستثمارات ، التي تدفع نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي ، إضافة إلى تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي .

وخلال كلمته في مؤتمر حوار السياسات رفيع المستوى ، بشأن تخطيط التنمية في إفريقيا ، بعنوان « أهداف التنمية المستدامة وتنمية الموانئ » ، أضاف الدكتور محمد معيط ، أن تحقيق الأهداف الطموحة ، لاستراتيجية التنمية المستدامة « رؤية مصر 2030 » ، يتطلب تعزيز الشراكة الدولية ، والتعاون بين المجتمع المدني ، والقطاع الخاص ، والأمم المتحدة .

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ولفت وزير المالية ، إلى أن الإصلاح الاقتصادي ، يساعد على توفير الموارد اللازمة ، من أجل مواجهة الفقر ، موضحا أن الوفاء بالالتزامات ، أثر على أهداف أخرى ، مثل الصحة والتعليم .

وأكد الدكتور محمد معيط ، أن تحقيق التنمية المستدامة ، يتطلب انحصار العجز ، وخفض مستوى الدين ، متابعا ، أن « الاستراتيجية الإنمائية الإفريقية 2063 » ، تحرر إفريقيا من الاستعمار ، وتركز على تطوير الجوانب الاقتصادية ، لافتا إلى أن « أجندة 2063 » ، تخلق فرصا لقارة إفريقيا ، لتعزيز الأهداف الإنمائية ، وتجعلها تحقق تنمية مستدامة شاملة .