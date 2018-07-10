البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات اليوم تحت ضغوط شرائية من المصريين

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شهدت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعا في جلسة منتصف الأسبوع ، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، ارتفاعا جماعيا في مؤشراتها كافة ، مدفوعة بعمليات شراء من متعاملين مصريين ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب ، نحو البيع .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.78% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 1.62% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 1.45% .

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وكذلك ، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.36% ، بينما زاد مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.62% .

وافتتحت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، باستثناء المؤشر الأوسع نطاقا ، وذلك بعد جلستي تداول ، شهدت فيهما البورصة المصرية ، تراجعات حادة .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.21% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.82% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، وذلك بنسبة 0.63% .

وكذلك ، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 0.29% ، بينما تراجع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.03% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة أمس الإثنين ، على تراجع حاد ، حيث وصل إلى مستوى الدعم المهم ، 15.500 نقطة ، وذلك قبل أن يرتد مرة أخرى ، ليغلق عند أعلى مستوى ، 15.750 نقطة ، وسط أحجام تداول متوسطة .

وفي تقريرها اليومي ، أوضحت شركة « مباشر » ، أن التراجع الحاد ، الذي شهدته البورصة ، في جلستي أمس وأول أمس ، جاء مدفوعا بسهم « جلوبال تليكوم » ، وذلك قبل أن يرتد بدوره ، لتظهر قوة شرائية ، تدعم المؤشر في مستوى دعم مهم ، مثل 15.500 نقطة .

وتوقعت شركة « مباشر » ، أن يعاود المؤشر ، الصعود مرة أخرى ، ليتجه صوب 15.850-15.900 نقطة ، لكن غياب أحجام التداول ، تجعل من استمرار الصعود أمر صعب ، ناصحة بالمتاجرة الحذرة ، إضافة إلى مراعاة مستويات إيقاف الخسائر .