أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 10 يوليو 2018

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شهدت أسعار الأسمنت ، انخفاضا في الأسواق ، اليوم الثلاثاء ، حيث سجل سعر طن « الشركة العربية للأسمنت المسلح » ، 848 جنيها للطن ، بينما سجل سعر « أسمنت بورتلاند طرة » ، 833 جنيها للطن ، أما « الشركة القومية للأسمنت الفاخر » ، فسجلت 895 جنيها للطن .

سعر « أسمنت سيناء » ، سجل 825 جنيها للطن في الأسواق ، بينما سجل سعر « مصر للأسمنت – قنا » ، 830 جنيها للطن ، أما « العربية للأسمنت – النصر » ، فسجل 823 جنيها للطن ، وسجل « السويدي » 848 جنيها .

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الأسمنت المخلوط شهد هو الآخر ، تباينا في سعره بالأسواق ، حيث سجل « أسمنت القومية – التوفير » ، 840 جنيها للطن ، بينما سجل « أسمنت حلوان – الواحة » ، 833 جنيها للطن ، وسجل « أسمنت سيناء » ، 833 جنيها للطن .

وفيما يخص الأسمنت الأبيض ، سجل سعر « سيناء للأسمنت الأبيض – سوبر سيناء » ، 2230 جنيها للطن ، بينما سجل سعر « سوبر رويال المنيا » ، 2255 جنيها للطنر، و« حلوان المنيا » ، 2300 جنيه للطن ، و« سيناء للأسمنت الأبيض – العادة » ، 2280 جنيها للطن .