بعد انخفاض دام 3 أسابيع.. الدولار يتعافى من أدنى مستوى له

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ارتفعت العملة الأمريكية “الدولار” من أدنى مستوى لها خلال الثلاثة أسابيع السابقة أمام سلة العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الثلاثاء العاشر من شهر يوليو الجاري لعام 2017 في انتظار مزيد من التطورات السياسية والاقتصادية وبالتحديد التجارية العالمية.

وقد صعد الدولار الأمريكي في تمام الساعة التاسعة وخمسة عشر دقيقة صباحاً بتوقيت جرينتش أمام العملة الأوروبية الموحدة اليورو بنسبة مئوية تصل على 0,3% مسجلة 1,1719 دولار، وارتفع الدولار أمام الين عند مستوى 111,16 ين بنسبة صعود سجلت 0,3% أيضا.

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وقد ارتفع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة مئوية تصل إلى 0,08% لتسجل 1,3247 دولار أمريكي، فيما صعد الدولار أمام الفرنك السويسري بنسبة مئوية تصل إلى 0,2% مسجل 0,9935 فرنك.

أما بالنسبة إلى مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ستة العملات الرئيسية فقد ارتفع بنسبة تصل إلى 0,2% مسجلاً 94,301 دولار أمريكي.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الدولار قد تعرض خلال الفترة السابقة إلى تراجع في الأداء بسبب الأزمة التجارية الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية بقيمة تصل إلى أربعة وثلاثين مليار دولار في نهاية الأسبوع السابق.

وقد أعلنت الدولة الصينية بأنه سوف ترد على القرار الأمريكي، وأشارت “أنها مجبرة على الانتقام، وسوف تساعد الشركات التي سوف تعاني من آثار الحرب التجارية القائمة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية”.

كما شهدت الدولة البريطانية مساء أمس اضطرابات سياسية بعد أن أعلنت وزير مفاوضات ديفيد ديفيس استقالته بشكل مفاجئ، بسبب احتجاجه على مفاوضات “مغادرة بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي”.

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