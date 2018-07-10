أسعار فائدة شهادات الادخار في بنك البركة.. تصل لـ89%

ترتبط أسعار الفائدة على شهادة الادخار عادة ، بالسعر الذي يحدده البنك المركزي المصري ، كما تختلف هذه الأسعار ، من بنك إلى آخر .
وتصدر البنوك شهادات الادخار ، بعائد ثابت ، سواء كان شهريا أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنويا ، وتبدأ مدتها من عام ، أو عام ونصف العام ، أو 3 سنوات ، وحتى 10 سنوات .
خريطة أسعار الفائدة ، شهدت تغييرا ملحوظا ، وذلك عقب قرار البنك المركزي ، بشأن خفض أسعار الفائدة ، في شهر فبراير الماضي ، وذلك بنسبة 1% .
لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ، قررت تخفيض سعر الفائدة ، للمرة الأولى منذ قرار تعويم الجنيه ، في شهر نوفمبر من العام 2016 ، حيث وصلت إلى نسبة 17.75% على الإيداع ، ونسبة 18.75% على الإقراض ، ثم تخفيضها مرة أخرى فى مارس الماضي ، وذلك بنسبة 1% أيضا ، لتصل إلى 16.75 ، و17.75% على الترتيب .
وبعد قرار خفض الفائدة ، خفضت البنوك سعر الفائدة على شهادات الادخار ، كما ألغت شهادات ذات العائد 20% ، في كل البنوك الحكومية .
بنك « البركة مصر » ، يقدم باقة من شهادات الادخار متعددة المزايا ، تناسب المستويات والفئات كافة ، من حيث المدة والقيمة ، وذلك بالعملة المحلية ، والعملة الأجنبية ، وفقا لما يلي :
أولا : شهادات ادخار بالعملة المحلية – الشهادة الثلاثية :
– مدة الشهادة 3 سنوات .
– تصدر بفئة 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها .
– دورية صرف العائد : شهري .
– سعر العائد : 15% سنويا .
ثانيا : الشهادة الرباعية :
– مدة الشهادة 4 سنوات .
– تصدر بفئة 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها .
– دورية صرف العائد : ربع سنوي (كل 3 أشهر) .
– يصرف العائد تحت حساب تسوية الأرباح .
ثالثا : الشهادة الذهبية الخماسية :
– مدة الشهادة : 5 سنوات .
– تصدر بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها .
– دورية صرف العائد : سنوي.
– يصرف العائد تحت حساب يعلن عنه دوريا .
رابعا : شهادة المستقبل السباعية :
– مدة الشهادة 7 سنوات .
– تصدر بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها .
– دورية صرف العائد : نهاية مدة الشهادة .
– سعر العائد : تراكمي بنسبة 86.8% ، وتصرف في نهاية المدة .
خامسا : الشهادة الفورية ذات العائد المقدم والجوائز :
– مدة الشهادة 3 سنوات .
– تصدر بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها .
– دورية صرف العائد : ربع سنوي (كل 3 أشهر) .
– يصرف العائد مقدما تحت حساب يعلن عنه دوريا ، وتجرى تسوية حسابية نهائية للعائد ، في نهاية كل سنة مالية .
سادسا : شهادة تحيا مصر :
– مدة الشهادة 3 سنوات .
– تصدر بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها .
– دورية صرف العائد : ربع سنوي (كل 3 أشهر) .
– سعر العائد : متغير وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء ، وتجرى تسوية حسابية نهائية للعائد ، في نهاية كل سنة مالية ، حسب النتائج الفعلية لنشاط البنك .
– يتم إضافة العائد لحساب صندوق تحيا مصر (037037) .
سابعا : شهادة البركات :
– مدة الشهادة : 3 سنوات .
– تصدر بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها .
– دورية صرف العائد : شهري / نصف سنوي / سنوي / تراكمي في نهاية المدة .
– سعر العائد : متغير وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء ، وتجرى تسوية حسابية نهائية للعائد ، في نهاية كل سنة مالية ، وذلك حسب النتائج الفعلية لنشاط البنك .
– يمكن الحصول على تمويل بضمان الشهادة ، على ألا يقل سعر العائد على التمويل ، عن نسبة 2% ، فوق سعر العائد المحدد للوعاء ، وذلك بحسب النتائج الفعلية لنشاط البنك .
– يجرى اقتراع في شهري مارس وسبتمبر من كل عام. بين أصحاب الشهادات ، وذلك بما قيمته 10 آلاف جنيه كحد أدنى ، ومضاعفاتها ، على جائزة عينية ، وذلك شريطة مضى 6 أشهر (على الأقل) ، على بدء سريان الشهادة المشاركة في الاقتراع .
– التأمين يتم على مشترى الشهادة ، بوثيقة تأمين على الحياة ، صادرة من إحدى شركات التأمين الكبرى للتأمين التكافلي ، العاملة في مصر ، وذلك وفقا للشروط التالية :
1. تصدر الوثيقة بقيمة تعادل قيمة الشهادات المشتراة ، شرط ألا تقل قيمة الشهادات عن 10 آلاف جنيه ، وذلك بحد أقصى مليون جنيه للوثيقة .
2. تسري وثيقة التأمين ، طوال فترة سريان الشهادات .
3. في حال الشهادات المشتراة بأسماء قصر ، تكون وثيقة التأمين باسم الولي الطبيعي للقاصر .
ثامنا : صك البركة الإسلامي :
– مدة الصك : 3 سنوات .
– يصدر الصك بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها .
– دورية صرف العائد : ربع سنوي / نصف سنوي / سنوي / تراكمي في نهاية المدة ، ويتم عمل تسوية نهائية ، في نهاية كل سنة مالية .
– سعر العائد : 16% .
تاسعا : شهادات ادخار بالدولار الأمريكي – الشهادة السنوية :
– مدة الشهادة : سنة واحدة .
– تصدر بفئات 500 و1000 و5 آلاف و10 آلاف و25 ألفا و50 ألف دولار .
– دورية صرف العائد : شهري .
عاشرا : الشهادة الثلاثية :
– مدة الشهادة : 3 سنوات .
– تصدر بفئات 100 و500 و1000 دولار .
– دورية صرف العائد : ربع سنوي ، وتصرف تحت حساب يعلن عنه دوريا .
حادي عشر : الشهادة الرباعية :
– مدة الشهادة : 4 سنوات .
– تصدر بفئات 1000 و5 آلاف و10 آلاف دولار .
– دورية صرف العائد : سنوي / أو كل سنتين / تراكمي في نهاية مدة الشهادة .
ثاني عشر : الشهادة الخماسية :
– مدة الشهادة : 5 سنوات .
– تصدر بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها .
– دورية صرف العائد : نصف سنوي أو سنوي أو تراكمي في نهاية مدة الشهادة .
ثالث عشر :!شهادة تحيا مصر بالدولار الأمريكي :
– مدة الشهادة: 3 سنوات .
– تصدر بفئة 500 دولار ومضاعفاتها. دون حد أقصى .
– دورية صرف العائد : ربع سنوي متغير ، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وذلك اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء ، وتجرى تسوية حسابية نهائية للعائد ، في نهاية كل سنة مالية ، حسب النتائج الفعلية لنشاط البنك .
– يضاف العائد لحساب صندوق تحيا مصر (037037) .
رابع عشر : صك البركة بالدولار الأمريكي :
– مدة الصك : عامان .
– يصدر بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها ، دون حد أقصى .
– دورية صرف العائد : ربع سنوي / نصف سنوي / سنوي / تراكمي في نهاية المدة ، وتجرى تسوية نهائية ، في نهاية كل سنة مالية .
خامس عشر : صك البركة الخماسي الدولاري :
– مدة الصك : 5 سنوات .
– يصدر بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها .
دورية صرف العائد : ربع سنوي بعائد 3.75% ، وتراكمي بعائد 4.5% في نهاية المدة .
سادس عشر : شهادة اليورو :
– مدة الشهادة : 3 سنوات .
– تصدر بفئات 500 و1000 و5 آلاف و10 آلاف يورو .
– دورية صرف العائد : ربع سنوي أو نصف سنوي .
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