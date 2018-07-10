أسعار فائدة شهادات الادخار في بنك البركة.. تصل لـ89%

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ترتبط أسعار الفائدة على شهادة الادخار عادة ، بالسعر الذي يحدده البنك المركزي المصري ، كما تختلف هذه الأسعار ، من بنك إلى آخر .

وتصدر البنوك شهادات الادخار ، بعائد ثابت ، سواء كان شهريا أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنويا ، وتبدأ مدتها من عام ، أو عام ونصف العام ، أو 3 سنوات ، وحتى 10 سنوات .

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خريطة أسعار الفائدة ، شهدت تغييرا ملحوظا ، وذلك عقب قرار البنك المركزي ، بشأن خفض أسعار الفائدة ، في شهر فبراير الماضي ، وذلك بنسبة 1% .

لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ، قررت تخفيض سعر الفائدة ، للمرة الأولى منذ قرار تعويم الجنيه ، في شهر نوفمبر من العام 2016 ، حيث وصلت إلى نسبة 17.75% على الإيداع ، ونسبة 18.75% على الإقراض ، ثم تخفيضها مرة أخرى فى مارس الماضي ، وذلك بنسبة 1% أيضا ، لتصل إلى 16.75 ، و17.75% على الترتيب .

وبعد قرار خفض الفائدة ، خفضت البنوك سعر الفائدة على شهادات الادخار ، كما ألغت شهادات ذات العائد 20% ، في كل البنوك الحكومية .

بنك « البركة مصر » ، يقدم باقة من شهادات الادخار متعددة المزايا ، تناسب المستويات والفئات كافة ، من حيث المدة والقيمة ، وذلك بالعملة المحلية ، والعملة الأجنبية ، وفقا لما يلي :

أولا : شهادات ادخار بالعملة المحلية – الشهادة الثلاثية :

– مدة الشهادة 3 سنوات .

– تصدر بفئة 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها .

– دورية صرف العائد : شهري .

– سعر العائد : 15% سنويا .

ثانيا : الشهادة الرباعية :

– مدة الشهادة 4 سنوات .

– تصدر بفئة 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها .

– دورية صرف العائد : ربع سنوي (كل 3 أشهر) .

– يصرف العائد تحت حساب تسوية الأرباح .

ثالثا : الشهادة الذهبية الخماسية :

– مدة الشهادة : 5 سنوات .

– تصدر بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها .

– دورية صرف العائد : سنوي.

– يصرف العائد تحت حساب يعلن عنه دوريا .

رابعا : شهادة المستقبل السباعية :

– مدة الشهادة 7 سنوات .

– تصدر بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها .

– دورية صرف العائد : نهاية مدة الشهادة .

– سعر العائد : تراكمي بنسبة 86.8% ، وتصرف في نهاية المدة .

خامسا : الشهادة الفورية ذات العائد المقدم والجوائز :

– مدة الشهادة 3 سنوات .

– تصدر بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها .

– دورية صرف العائد : ربع سنوي (كل 3 أشهر) .

– يصرف العائد مقدما تحت حساب يعلن عنه دوريا ، وتجرى تسوية حسابية نهائية للعائد ، في نهاية كل سنة مالية .

سادسا : شهادة تحيا مصر :

– مدة الشهادة 3 سنوات .

– تصدر بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها .

– دورية صرف العائد : ربع سنوي (كل 3 أشهر) .

– سعر العائد : متغير وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء ، وتجرى تسوية حسابية نهائية للعائد ، في نهاية كل سنة مالية ، حسب النتائج الفعلية لنشاط البنك .

– يتم إضافة العائد لحساب صندوق تحيا مصر (037037) .

سابعا : شهادة البركات :

– مدة الشهادة : 3 سنوات .

– تصدر بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها .

– دورية صرف العائد : شهري / نصف سنوي / سنوي / تراكمي في نهاية المدة .

– سعر العائد : متغير وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء ، وتجرى تسوية حسابية نهائية للعائد ، في نهاية كل سنة مالية ، وذلك حسب النتائج الفعلية لنشاط البنك .

– يمكن الحصول على تمويل بضمان الشهادة ، على ألا يقل سعر العائد على التمويل ، عن نسبة 2% ، فوق سعر العائد المحدد للوعاء ، وذلك بحسب النتائج الفعلية لنشاط البنك .

– يجرى اقتراع في شهري مارس وسبتمبر من كل عام. بين أصحاب الشهادات ، وذلك بما قيمته 10 آلاف جنيه كحد أدنى ، ومضاعفاتها ، على جائزة عينية ، وذلك شريطة مضى 6 أشهر (على الأقل) ، على بدء سريان الشهادة المشاركة في الاقتراع .

– التأمين يتم على مشترى الشهادة ، بوثيقة تأمين على الحياة ، صادرة من إحدى شركات التأمين الكبرى للتأمين التكافلي ، العاملة في مصر ، وذلك وفقا للشروط التالية :

1. تصدر الوثيقة بقيمة تعادل قيمة الشهادات المشتراة ، شرط ألا تقل قيمة الشهادات عن 10 آلاف جنيه ، وذلك بحد أقصى مليون جنيه للوثيقة .

2. تسري وثيقة التأمين ، طوال فترة سريان الشهادات .

3. في حال الشهادات المشتراة بأسماء قصر ، تكون وثيقة التأمين باسم الولي الطبيعي للقاصر .

ثامنا : صك البركة الإسلامي :

– مدة الصك : 3 سنوات .

– يصدر الصك بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها .

– دورية صرف العائد : ربع سنوي / نصف سنوي / سنوي / تراكمي في نهاية المدة ، ويتم عمل تسوية نهائية ، في نهاية كل سنة مالية .

– سعر العائد : 16% .

تاسعا : شهادات ادخار بالدولار الأمريكي – الشهادة السنوية :

– مدة الشهادة : سنة واحدة .

– تصدر بفئات 500 و1000 و5 آلاف و10 آلاف و25 ألفا و50 ألف دولار .

– دورية صرف العائد : شهري .

عاشرا : الشهادة الثلاثية :

– مدة الشهادة : 3 سنوات .

– تصدر بفئات 100 و500 و1000 دولار .

– دورية صرف العائد : ربع سنوي ، وتصرف تحت حساب يعلن عنه دوريا .

حادي عشر : الشهادة الرباعية :

– مدة الشهادة : 4 سنوات .

– تصدر بفئات 1000 و5 آلاف و10 آلاف دولار .

– دورية صرف العائد : سنوي / أو كل سنتين / تراكمي في نهاية مدة الشهادة .

ثاني عشر : الشهادة الخماسية :

– مدة الشهادة : 5 سنوات .

– تصدر بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها .

– دورية صرف العائد : نصف سنوي أو سنوي أو تراكمي في نهاية مدة الشهادة .

ثالث عشر :!شهادة تحيا مصر بالدولار الأمريكي :

– مدة الشهادة: 3 سنوات .

– تصدر بفئة 500 دولار ومضاعفاتها. دون حد أقصى .

– دورية صرف العائد : ربع سنوي متغير ، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وذلك اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء ، وتجرى تسوية حسابية نهائية للعائد ، في نهاية كل سنة مالية ، حسب النتائج الفعلية لنشاط البنك .

– يضاف العائد لحساب صندوق تحيا مصر (037037) .

رابع عشر : صك البركة بالدولار الأمريكي :

– مدة الصك : عامان .

– يصدر بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها ، دون حد أقصى .

– دورية صرف العائد : ربع سنوي / نصف سنوي / سنوي / تراكمي في نهاية المدة ، وتجرى تسوية نهائية ، في نهاية كل سنة مالية .

خامس عشر : صك البركة الخماسي الدولاري :

– مدة الصك : 5 سنوات .

– يصدر بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها .

دورية صرف العائد : ربع سنوي بعائد 3.75% ، وتراكمي بعائد 4.5% في نهاية المدة .

سادس عشر : شهادة اليورو :

– مدة الشهادة : 3 سنوات .

– تصدر بفئات 500 و1000 و5 آلاف و10 آلاف يورو .

– دورية صرف العائد : ربع سنوي أو نصف سنوي .