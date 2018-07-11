لليوم الثاني.. البورصة تفتتح جلستها الصباحية على ارتفاع جماعي في المؤشرات

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افتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك لليوم الثاني على التوالي ، حيث ارتفع مؤشر « إيجي إكس 30 » بنسبة 0.27% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » بنسبة 0.37% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.40% .

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة « إيجي إكس 70 » ، ارتفع بنسبة 0.15% ، بينما زاد مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.26% .

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شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، أوضحت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، ارتد خلال تعاملات جلسة أمس الثلاثاء ، مدفوعا بدعم جيد ، قرب مستوى 15.500 نقطة ، وذلك بعد أن تراجع بشكل حاد في الجلسات القليلة الماضية ، ووصل بالفعل إلى مستوى 15.900 نقطة ، والإغلاق أعلاه ، وذلك وسط أحجام تداول جيدة نسبيا ، مقارنة بالجلسات التي هبط فيها المؤشر ، وبذلك يكون المؤشر ، أجرى اختراقا كاذبا لمستوى 15.800 نقطة .

وفي تقريرها اليومي للبورصة ، أضافت شركة « مباشر » : « رغم الإيجابيات السابقة ، فما زلنا ننصح بتوخي الحذر ، نظرا للتذبذب المرتفع ، الذي دائما ما يصحبه ظهور عمليات جني أرباح سريعة » ، موضحة أن المستهدفات لأعلى ، هي 16.150 ، ثم 16.400 نقطة ، كما أصبح مستوى 15.500 ، هو مستوى إيقاف الخسائر الحالي .