أرقام مهمة في تنفيذ «دار مصر».. العبور في المقدمة والقاهرة الجديدة في ذيل القائمة

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ذكرت مصادر مطلعة ، في هيئة المجتمعات العمرانية ، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء ، نسب تنفيذ المرحلة الثالثة ، من مشروع « دار مصر » ، الذي يتضمن نحو 35 ألف وحدة سكنية ، داخل 9 مدن جديدة ، هي : « القاهرة الجديدة ، أكتوبر الجديدة ، دمياط الجديدة ، الشيخ زايد ، المنيا الجديدة ، العبور ، الشروق ، العبور الجديدة ، والمنصورة الجديدة » .

وكشفت المصادر ، عن متوسط نسب التنفيذ ، في مشروع « دار مصر » ، حيث وصلت إلى 55% ، بينما احتلت مدينة « العبور » ، المرتبة الأولى في نسب التنفيذ ، بواقع 81% ، بينما جاءت مدينة الشيخ زايد في المرتبة الثانية ، بواقع 60% من نسب التنفيذ ، وكذلك ، جاءت مدينة المنيا الجديدة ، فى المرتبة الثالثة ، بواقع 55% ، ومدينة 6 أكتوبر ، بواقع 50% ، ببمما احتلت مدينة القاهرة الجديدة ، المرتبة الأخيرة في نسب التنفيذ ، وذلك بنسبة 35% .

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مساحة الوحدة السكنية في مشروع « دار مصر » ، تتراوح بين 100 إلى 150 مترا مربعا ، والمرحلتين الأولى والثانية ، تضمنتا نحو 55 ألف وحدة سكنية .

المصادر أكدت أيضا ، أن الهيئة تنفذ حاليا ، نحو 7620 وحدة سكنية ، في مدينة 6 أكتوبر ، وذلك بواقع 280 عمارة ، موضحة أن نسب التنفيذ ، تصل إلى نحو 50% ، وجار تنفيذ 8760 وحدة سكنية .

ولفتت المصادر ، إلى أنه جار تنفيذ 1056 وحدة سكنية ، في مدينة دمياط الجديدة ، وذلك بواقع 365 عمارة ، كما وصلت متوسط نسبة التنفيذ ، إلى 57.3% ، على أن يتم تنفيذ 1104 وحدات ، في مدينة الشروق ، حيث وصلت نسبة التنفيذ ، إلى 48.5% .

وزادت المصادر ، أن نسبة التنفيذ في مدينة العبور ، وصلت إلى 81% ، حيث تعد النسبة الأعلى في التنفيذ بالمدن ، وجار تنفيذ نحو 816 وحدة سكنية ، بينما وصلت نسبة التنفيذ في مدينة الشيخ زايد ، 60% ، ونسبة تنفيذ الوحدات ، في مدينة المنيا الجديدة ، والتي يتم تنفيذ نحو 912 وحدة سكنية بها ، وصلت إلى 55% ، بينما وصلت نسبة تنفيذ وحدات « دار مصر » ، في مدينة المنصور الجديدة ، إلى 10.6% .

وبشأن نسب تسليم وحدات المرحلة الأولى ، لفتت المصادر ، إلى تسليم 36 عمارة في المرحلة الأولى ، بمشروع « دار مصر » للإسكان المتوسط ، للفائزين بها ، في مدينة دمياط الجديدة ، وجار تجهيز 24 عمارة أخرى ، لتسليمها للفائزين ، موضحة أنه جار تنفيذ ، 44 عمارة في المرحلة الثالثة للمشروع ، في المجاورة 33 في الحي السادس ، وجار تنفيذ 66 عمارة ، في مشروع « سكن مصر » غرب الحي الخامس ، وجنوب الحيين (1، 4) ، وجار تشطيب عمارة كنموذج .

وكذلك ، أضافت المصادر ، أنه تم تنفيذ مشروعات خدمية ، في المرحلة الأولى لمشروع « دار مصر » ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 3 أسواق ، في مشروع « دار مصر » للإسكان المتوسط ، وجار طرح تنفيذ سوق أخرى ، وتشطيب المدرسة اليابانية في مركز الحي السادس ، بجوار مشروع دار مصر .

وغي سياق متصل ، قال رئيس جهاز تنمية مدينة العبور ، المهندس أحمد عمران ، إن هناك 192 وحدة « 8 عمارات » ، أكواد « 111 – 412 – 421 » ، موقع 1 ، أرقام « 30 – 31 – 32 – 33 – 38 – 39 – 40 – 41 » ، في المرحلة الأولى « تكميلي » ، بمشروع « دار مصر » للإسكان المتوسط ، في مدينة العبور ، أصبحت جاهزة حاليا ، للتسليم للفائزين بها .

وأضاف المهندس أحمد عمران ، أنه تم تجهيز محاضر استلام الوحدات ، وأصبحت جاهزة للتسليم للحاجزين ، على مدار 8 أيام ، حيث تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان ، فرع العبور « سوق العبور ” ، لتحديد موعد بدء تسليم الوحدات ، إلى مستحقيها .

وفيما يخص أسلوب استلام الوحدة السكنية ، قال المهندس أحمد عمران ، إن المواطن الفائز بالوحدة السكنية ، عليه التوجه إلى بنك التعمير والإسكان ، فرع العبور « سوق العبور » ، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة ، وإحضار خطاب موجه إلى جهاز المدينة ، يفيد بسداد المستحقات المطلوبة كافة ، ثم التوجه إلى مقر جهاز المدينة ، لاستلام محضر الاستلام ، مرفق معه المستندات التالية :

– صورة بطاقة الرقم القومي للمالك .

– صورة البطاقة للزوج أو الزوجة .

– أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان .

– أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك .

– صورة إيصال سداد الوديعة .

– صورة إيصال سداد آخر قسط .