الذهب يواصل تراجعه.. لماذا هبطت أسعاره وماذا ينتظر الدولار؟

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ارتفعت أسعار العملة الأمريكية « الدولار » ، مرة أخرى أمس الثلاثاء ، وذلك بعد أن شهدت هبوطا ، في بداية تداولات الأسبوع ، بعد تشتت انتباه المستثمرين ، عن توترات الحرب التجارية « الأمريكية – الصينية » ، في ظل اقتراب تطبيق « بريكست » ، الذي يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .

آخر هذه التداعيات ، كانت استقالة وزير الخارجية البريطاني ، والتي تلتها استقالة وزيرين آخرين ، ما يهدد استقرار الحكومة البريطانية ، ويضعه محل شك ، كما يلقي كذلك ، بالمزيد من الغموض ، فيما يخص مفاوضات أوروبا وبريطانيا ، بشأن عضوية الأخيرة في الاتحاد الأوروبي ، والمقرر أن تنتهي ، في شهر مارس من العام المقبل 2019 .

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العامل الرئيسي الذي سوف يحدد ، حركة أسعار الدولار ، ومعها أسعار الذهب خلال هذا الأسبوع ، هي « مستويات التضخم الأمريكية » ، التي سوف تأتي يوم الخميس المقبل ، كما أن أي نسبة أدنى من مستوى 2.9% ، من شأنها إثارة الشك في المسار الصاعد لمستويات التضخم ، ومعها اتجاه الاحتياطي الفيدرالي ، لرفع أسعار الفائدة مرتين حتى نهاية العام ، وخاصة في ظل الإشارات السابقة ، التي جاءت في محضر الاجتماع قبل الماضي ، والخاصة بإمكانية تسامح الاحتياطي الفيدرالي ، مع الارتفاع القليل في مستويات التضخم ، فوق المستويات السنوية المستهدفة ، والمحددة بنسبة 2% .

وفيما يخص أسعار الذهب ، فمن الملاحظ استمرار حركة تصحيح الأسعار ، أو الحركة الأفقية ، التي بدأت منذ ارتدادها في يوم 3 من شهر يوليو الحالي ، وذلك بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها ، منذ نهاية العام الماضي 2017 .

تداولات الأسبوع الحالي في سوق الذهب ، افتتحت على ارتفاع ، غير أنها عادت وأغلقت عند أدنى مستوى للمقاومة ، لتفشل للمرة الثانية على التوالي ، في الإغلاق فوق مستويات 1260 ، ما ينبئ بعدم تأكد المشترين ، من الاستمرار في الشراء ، ويعطي البائعين زمام المبادرة .

أسعار الذهب هبطت اليوم ، بحسب ما هو متوقع لها ، كما أن أي هبوط لها. لما دون 1250 ، يرجح اتجاهها نحو اختبار الخروج من القناة الهابطة الحالية ، إلى القناة الأدنى ، فضلا عن محاولة كسر مستوى 1248.4 .

وفيما يخص المستويات الحرجة اليومية ، ففي حال استمرار الهبوط ، يلاحظ اختبار الأسعار حاليا ، لمستوى الدعم الأول ، وهو مستوى صلب ، كونه نقطة التقاء خط الاتجاه الصاعد ، مع مستوى الدعم الأسبوعي .

ويبدأ مستوى الدعم الأول ، عند 1252.4 ، كما ينتهي عند 1251.4 ، وفي حال كسرته الأسعار ، يقع مستوى الدعم التالي عند سعر 1250.0 ، وفي حال ارتفاع الأسعار ، يقع مستوى المقاومة الأول عند سعر 1261.8 ، وينتهي عند 1262.5 ، أما الأسعار ، فتجد مستوى المقاومة التالي. عند سعر 1263.6 .