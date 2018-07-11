البورصة تغلق جلستها على ارتفاع طفيف.. ورأس المال يرتفع حتى 1.8 مليار جنيه

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اختتمت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، على ارتفاع طفيف في مؤشراتها كافة ، مدفوعة بعمليات شراء من متعاملين مصريين ، وكذلك ، ارتفع رأس المال السوقي ، بقيمة 1.8 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى ، 889.401 مليار جنيه .

حجم التداول في البورصة المصرية ، بلغ 198 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة تتجاوز 799 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 25 ألف عملية ، بينما سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 37.43% من إجمالى تعاملات السوق .

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واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 51.08% ، بينما استحوذ العرب ، على نسبة 11.49% ، خلال جلسة تداول اليوم ، وكذلك ، استحوذت المؤسسات على 60.09% ، من المعاملات في البورصة المصرية ، وكانت باقي المعاملات ، من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 31.90% .

تعاملات الأفراد العرب ، والمؤسسات العربية ، والأجنبية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 16.4 مليون جنيه ، 7 ملايين جنيه ، 75.5 مليون جنيه ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين ، والأجانب ، والمؤسسات المصرية ، مالت نحو الشراء ، وذلك بقيمة 34.2 مليون جنيه ، 271 ألف جنيه ، 64.4 مليون جنيه ، على التوالي .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.20% ، حيث أغلق عند مستوى 15952 نقطة ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، وذلك بنسبة 0.68% ، حيث أغلق عند مستوى 2709 نقطة ، وقفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، وذلك بنسبة 0.12% ، حيث أغلق عند مستوى 15960 نقطة .

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة « إيجي إكس 70 » ، حيث استقر عند مستوى 779 نقطة ، بينما زاد مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.20% ، حيث أغلق عند مستوى 1997 نقطة ، بينما هبط مؤشر بورصة النيل ، وذلك بنسبة 0.35% ، حيث وصل إلى مستوى 460 نقطة .

وفي ختام تعاملات اليوم الأربعاء ، ارتفعت أسهم 68 شركة مقيدة فب البورصة ، بينما هوت أسهم 62 شركة ، ولم تتغير مستويات 45 شركة .

واستمرت مؤشرات البورصة المصرية ، في الارتفاع الذي بدأته في جلستها الصباحية ، اليوم الأربعاء ، في منتصف تعاملات اليوم ، مدفوعة بعمليات شراء من متعاملين مصريين ، بينما مالت تعاملات الأجانب والعرب ، نحو البيع .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.31% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.79% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.36% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع هو الآخر ، بنسبة 0.35% ، بينما زاد مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.45% ، وكذلك ، ارتفع مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.13% .

وافتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك لليوم الثاني على التوالي ، حيث ارتفع مؤشر « إيجي إكس 30 » بنسبة 0.27% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » بنسبة 0.37% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.40% .

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة « إيجي إكس 70 » ، ارتفع بنسبة 0.15% ، بينما زاد مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.26% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، أوضحت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، ارتد خلال تعاملات جلسة أمس الثلاثاء ، مدفوعا بدعم جيد ، قرب مستوى 15.500 نقطة ، وذلك بعد أن تراجع بشكل حاد في الجلسات القليلة الماضية ، ووصل بالفعل إلى مستوى 15.900 نقطة ، والإغلاق أعلاه ، وذلك وسط أحجام تداول جيدة نسبيا ، مقارنة بالجلسات التي هبط فيها المؤشر ، وبذلك يكون المؤشر ، أجرى اختراقا كاذبا لمستوى 15.800 نقطة .

وفي تقريرها اليومي للبورصة ، أضافت شركة « مباشر » : « رغم الإيجابيات السابقة ، فما زلنا ننصح بتوخي الحذر ، نظرا للتذبذب المرتفع ، الذي دائما ما يصحبه ظهور عمليات جني أرباح سريعة » ، موضحة أن المستهدفات لأعلى ، هي 16.150 ، ثم 16.400 نقطة ، كما أصبح مستوى 15.500 ، هو مستوى إيقاف الخسائر الحالي .