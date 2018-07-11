البورصة تغلق جلستها على ارتفاع طفيف.. ورأس المال يرتفع حتى 1.8 مليار جنيه

منذ يوم واحد أخبار الاقتصاد
البورصة تغلق جلستها على ارتفاع طفيف.. ورأس المال يرتفع حتى 1.8 مليار جنيه
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اختتمت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، على ارتفاع طفيف في مؤشراتها كافة ، مدفوعة بعمليات شراء من متعاملين مصريين ، وكذلك ، ارتفع رأس المال السوقي ، بقيمة 1.8 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى ، 889.401 مليار جنيه .

حجم التداول في البورصة المصرية ، بلغ 198 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة تتجاوز 799 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 25 ألف عملية ، بينما سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 37.43% من إجمالى تعاملات السوق .

واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 51.08% ، بينما استحوذ العرب ، على نسبة 11.49% ، خلال جلسة تداول اليوم ، وكذلك ، استحوذت المؤسسات على 60.09% ، من المعاملات في البورصة المصرية ، وكانت باقي المعاملات ، من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 31.90% .

تعاملات الأفراد العرب ، والمؤسسات العربية ، والأجنبية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 16.4 مليون جنيه ، 7 ملايين جنيه ، 75.5 مليون جنيه ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين ، والأجانب ، والمؤسسات المصرية ، مالت نحو الشراء ، وذلك بقيمة 34.2 مليون جنيه ، 271 ألف جنيه ، 64.4 مليون جنيه ، على التوالي .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.20% ، حيث أغلق عند مستوى 15952 نقطة ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، وذلك بنسبة 0.68% ، حيث أغلق عند مستوى 2709 نقطة ، وقفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، وذلك بنسبة 0.12% ، حيث أغلق عند مستوى 15960 نقطة .

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة « إيجي إكس 70 » ، حيث استقر عند مستوى 779 نقطة ، بينما زاد مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.20% ، حيث أغلق عند مستوى 1997 نقطة ، بينما هبط مؤشر بورصة النيل ، وذلك بنسبة 0.35% ، حيث وصل إلى مستوى 460 نقطة .

وفي ختام تعاملات اليوم الأربعاء ، ارتفعت أسهم 68 شركة مقيدة فب البورصة ، بينما هوت أسهم 62 شركة ، ولم تتغير مستويات 45 شركة .

واستمرت مؤشرات البورصة المصرية ، في الارتفاع الذي بدأته في جلستها الصباحية ، اليوم الأربعاء ، في منتصف تعاملات اليوم ، مدفوعة بعمليات شراء من متعاملين مصريين ، بينما مالت تعاملات الأجانب والعرب ، نحو البيع .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.31% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.79% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.36% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع هو الآخر ، بنسبة 0.35% ، بينما زاد مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.45% ، وكذلك ، ارتفع مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.13% .

وافتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك لليوم الثاني على التوالي ، حيث ارتفع مؤشر « إيجي إكس 30 » بنسبة 0.27% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » بنسبة 0.37% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.40% .

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة « إيجي إكس 70 » ، ارتفع بنسبة 0.15% ، بينما زاد مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.26% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، أوضحت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، ارتد خلال تعاملات جلسة أمس الثلاثاء ، مدفوعا بدعم جيد ، قرب مستوى 15.500 نقطة ، وذلك بعد أن تراجع بشكل حاد في الجلسات القليلة الماضية ، ووصل بالفعل إلى مستوى 15.900 نقطة ، والإغلاق أعلاه ، وذلك وسط أحجام تداول جيدة نسبيا ، مقارنة بالجلسات التي هبط فيها المؤشر ، وبذلك يكون المؤشر ، أجرى اختراقا كاذبا لمستوى 15.800 نقطة .

وفي تقريرها اليومي للبورصة ، أضافت شركة « مباشر » : « رغم الإيجابيات السابقة ، فما زلنا ننصح بتوخي الحذر ، نظرا للتذبذب المرتفع ، الذي دائما ما يصحبه ظهور عمليات جني أرباح سريعة » ، موضحة أن المستهدفات لأعلى ، هي 16.150 ، ثم 16.400 نقطة ، كما أصبح مستوى 15.500 ، هو مستوى إيقاف الخسائر الحالي .