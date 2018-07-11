تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 11 يوليو 2018

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شهدت أسعار الأسمنت ، تباينا في سوق البناء ، اليوم الأربعاء ، حيث سجل سعر طن « الشركة العربية للأسمنت المسلح » ، 848 جنيها للطن ، بينما سجل أسمنت « بورتلاند طرة » 833 جنيها للطن ، وسجل سعر « الشركة القومية للأسمنت الفاخر » ، 895 جنيها للطن .

« أسمنت سيناء » ، سجل سعر 825 جنيها للطن ، بينما سجل سعر « مصر للأسمنت – قنا » ، 830 جنيها للطن ، أما سعر « العربية للأسمنت – النصر » ، فسجل 823 جنيها للطن ، وسجل « السويدي » ، سعر 848 جنيها للطن .

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أما سعر أسمنت « القومية – التوفير» ، فسجل 840 جنيها للطن ، بينما سجل « أسمنت حلوان – الواحة » ، 833 جنيها للطن ، أما سعر « أسمنت سيناء » ، فسجل 833 جنيها للطن الواحد .