تعرف على أسعار الحديد اليوم الأربعاء 11 يوليو 2018

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شهدت أسعار الحديد ، استقرارا في الأسعار بسوق البناء ، اليوم الأربعاء ، حيث سجل سعر « حديد عز » ، 12 ألفا و900 جنيه للطن ، بينما سجل حديد « بشاي » ، 12 ألفا و800 جنيه للطن ، وكذلك ، سجل سعر حديد « المصريين » ، 12 ألفا و650 جنيها للطن ، أما حديد « الجيوشي » ، فسجل 12 ألفا و650 جنيها للطن .

« حديد مصر ستيل » ، سجل سعر 12 ألفا و650 جنيها للطن ، بينما سجل حديد « العتال » ، 12 ألفا و750 جنيها للطن ، أما « حديد المراكبي » ، فسجل 12 ألفا و700 جنيه للطن .

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وكذلك ، سجل سعر حديد « عطية » ، 12 ألفا و700 جنيه للطن ، بينما سجل سعر طن حديد « العشري » ، 12 ألفا و630 جنيها للطن الواحد .