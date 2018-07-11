بعد ارتفاع الأسعار.. من يلزم القطاع الخاص بتعديل رواتب موظفيه؟

منذ 18 ساعة أخبار الاقتصاد
بعد ارتفاع الأسعار.. من يلزم القطاع الخاص بتعديل رواتب موظفيه؟
الإحصاء يعلن عن متوسط الأجور اليومية بمصر في شهر يونيو

ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه والغاز ، على أكثر من مرحلة ، منذ قرار البنك المركزي المصري ، تعويم الجنيه ، في نوفمبر من العام قبل الماضي 2016 ، وضع على كاهل المواطن المصري أعباء جديدة لم تكن في الحسبان ، خاصة في ظل ثبات الأجور ، أو زيادتها بشكل لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار المتتالي .

الحكومة المصرية ، قررت من جانبها رفع رواتب العاملين بها ، من أجل تحقيق الاستقرار للمواطن ، وعلى الجانب الآخر ، يضم القطاع الخاص ، ملايين العمال والموظفين ، الذين لم ينالوا ما نص عليه قانون العمل ، في الحق بحد أدنى للأجر ، بقيمة 1200 ، بعد أن باتت هناك مطالبات ، برفعه إلى 3 آلاف جنيه ، بعد موجات ارتفاع الأسعار السلع والخدمات .

يقول قانونيون وخبراء ، إن المناقشات تتم في معظم الأوقات ، على أهمية الاستثمار والقطاع الخاص ، وتدخله في المشروعات العملاقة ، وفي المهن كافة ، إلا أن العاملين به ، لم ينالوا كل هذا الاهتمام ، وزادوا أن العاملين فب القطاع الخاص ، لا يتجاوز الحد الأدنى لأجورهم ، عن 600 جنيه ، فضلا عن أن علاقات عملهم غير متزنة ، ولا تخضع كذلك لرقابة قانونية من الحكومة .

– أين « القومي للأجور؟ » –

رئيس نقابة القطاع الخاص « تحت التأسيس » ، وعضو الهيئة العليا لحزب المحافظين ، شعبان خليفة ، أوضح أن المجلس القومي للأجور ، لم يجتمع منذ العام 2013 ، ولا يوجد أي مبرر لذلك ، خاصة أن أسعار السلع والخدمات تحركت ، كما أن معدل التضخم في ارتفاع مستمر ، ويتطلب عقد اجتماع عاجل ، للنظر في الأجور. التي أصبحت لا تكفي معيشة العاملين في القطاع الخاص ، وذلك في ظل أجورهم غير المستقرة .

نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ، مجدي البدوي ، طالب بضرورة هيكلة المجلس القومي للأجور ، موضحا أن تعطيل عمل المجلس ، ليس في مصلحة العمال وأصحاب العمال .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأربعاء ، أضاف مجدي البدوي ، أن المجلس تتكون عضويته ، رجال أعمال ، وممثلين عن العمال ، من اتحاد نقابات عمال مصر ، وعضوية وزير القوى العاملة ، ورئاسة وزير التخطيط ، ويجب عليهم تحمل المسؤولية ، والتدخل ، من أجل عمل توازن ، بين الأجور وارتفاع الأسعار المستمر .

– اعتماد الموازنة –

ومن بين شروط انعقاد المجلس القومي للأجور ، مناقشة الموازنة العامة للدولة ، من أجل معرفة المعدلات المطلوبة ، لوضع معايير الأجور ، وفقا لما وصلت إليه ميزانية الدولة .

رئيس اللجنة النقابية للعاملين في وزارة القوى العاملة سيد ، أوضح أن المجلس له دور مهم ، بشأن تعديل الفوارق ، بين الأجور وارتفاع الأسعار ، ومعدل التضخم ، لكن هناك ضوابط من اللازم أن تتم ، و أهمها الموافقة على الموازنة العامة للدولة ، والنظر في تشكيل المجلس ، وتحديد موعد لعقد اجتماعه ، بُناء على دراسة للأوضاع ، التي تتطلب مناقشتها ، من أجل إحداث توازن ، بين الأجور والأسعار .

نشأ المجلس القومي للأجور ، بقرار رئيس الوزراء ، رقم 983 لسنة 2003 ، طبقا للمادة 34 من قانون العمل ، رقم 12 لسنة 2003 ، ويرأسه وزير التخطيط ، بعضويات ممثلين عن العمال ، من اتحاد نقابات عمال مصر ، وعن رجال الأعمال من الغرف والاتحاد التجارية ، وعضوية وزير القوى العاملة .

وتتمثل اختصاصات المجلس الأعلى للأجور ، في وضع الحد الأدنى للأجور ، على المستوى القومي. فصلت عن تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .

ويختص المجلس كذلك ، بوضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية ، بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي ، الذي تُحسَب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وفي حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية ، يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور ، لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها ، خلال 30 يوما من تاريخ عرض الأمر عليه .

وفي 3 نوفمبر من العام قبل الماضي ، أصدر البنك المركزي المصري ، برئاسة طارق عامر ، قرارا بتحرير سعر صرف الجنيه « تعويم الجنيه » ، في مقابل الدولار ، وتركه ، وذلك وفقا لآليات العرض والطلب ، وهو الأمر الذي أدى ، إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ، كما لم تتحرك الأجور أمامه ، في قطاعات عديدة بالدولة ، سواء القطاع العام أو الخاص .

قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه ، أدى إلى انخفاض قيمته بنحو 48% ، ليرتفع سعر الدولار من 8.88 جنيه ، إلى 13 جنيها ، في التعاملات الرسمية والبنوك ، واستمر الجنيه في الانخفاض والتراجع ، بأكثر من 100% ، ليصل سعر الدولار في البنوك ، إلى 17.73 جنيه .