بعد زيادة أسعار السجائر.. تعرف على قيمة الزيادة وموعد التطبيق

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أعلن رئيس الشركة الشرقية للدخان ، محمد عثمان هارون ، قرار الشركة برفع أسعار جميع أنواع السجائر ، بداية من اليوم الخميس .

وخلال مداخلة هاتفية ، مع الإعلامي شريف عامر ، على فضائية « إم بي سي » ، أوضح محمد عثمان هارون ، أنه من المقرر رفع أسعار جميع أنواع السجائر ، المحلية والأجنبية ، وداك بواقع جنيه ونصف الجنيه ، باستثناء سجائر « بلاك ليبل » ، التي سوف يزيد سعرها ، 3 جنيهات كاملة .

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وزاد رئيس الشركة الشرقية للدخان ، قائلا إن الشركة ، سوف توجه فارق الزيادة ، لصالح خدمة مشروع التأمين الصحي الجديد ، ومن المقرر أن تمد الشركة المشروع ، بنحو 3.5 مليار جنيه .