بعد زيادة أسعار السجائر.. تعرف على قيمة الزيادة وموعد التطبيق

منذ 16 ساعة أخبار الاقتصاد
بعد زيادة أسعار السجائر.. تعرف على قيمة الزيادة وموعد التطبيق
العثور علي كميات كبيرة من السجائر المسرطنة داخل مخبأ سري بسيناء

أعلن رئيس الشركة الشرقية للدخان ، محمد عثمان هارون ، قرار الشركة برفع أسعار جميع أنواع السجائر ، بداية من اليوم الخميس .

وخلال مداخلة هاتفية ، مع الإعلامي شريف عامر ، على فضائية « إم بي سي » ، أوضح محمد عثمان هارون ، أنه من المقرر رفع أسعار جميع أنواع السجائر ، المحلية والأجنبية ، وداك بواقع جنيه ونصف الجنيه ، باستثناء سجائر « بلاك ليبل » ، التي سوف يزيد سعرها ، 3 جنيهات كاملة .

وزاد رئيس الشركة الشرقية للدخان ، قائلا إن الشركة ، سوف توجه فارق الزيادة ، لصالح خدمة مشروع التأمين الصحي الجديد ، ومن المقرر أن تمد الشركة المشروع ، بنحو 3.5 مليار جنيه .