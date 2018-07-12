البورصة تبدأ جلسة تعاملات اليوم على تباين في المؤشرات

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شهدت البورصة المصرية ، تباينا في مؤشراتها ، في بداية تداولات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، وذلك بعد أن أغلقت على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، خلال الجلستين الماضيتين .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.15% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 »، بنسبة 0.29% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.29% .

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فتراجع بنسبة 0.11% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.03% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة أمس الأربعاء ، على ارتفاع بسيط ، وذلك بعد أن ارتد المؤشر ، ووجد دعما جيدا ، قرب مستوى 15.500 نقطة ، بعد أن تراجع بشكل حاد ، في الجلسات القليلة الماضية ، ووصل بالفعل ، إلى مستوى 15.900 نقطة ، والإغلاق أعلاه ، وذلك وسط أحجام تداول جيدة نسبيا ، مقارنة بالجلسات التي هبط فيها المؤشر ، وبذلك يكون المؤشر ، أجرى اختراقا كاذبا ، لمستوى 15.800 نقطة .

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، نصحت شركة « مباشر » ، المتعاملين في البورصة ، بتوخي الحذر ، نظرا للتذبذب المرتفع ، الذي دائما ما يصحبه ظهور عمليات جني أرباح سريعة ، لافتة إلى أن المستهدفات لأعلى ، هي 16.150 ثم 16.400 نقطة ، كما أصبح مستوى 15.500 نقطة ، هو مستوى إيقاف الخسائر الحالي .