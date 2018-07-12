5 أرقام مهمة عن «صادرات وواردات» مصر.. تعرف عليها

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صدرت النشرة الإحصائية ، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، برئاسة اللواء خيرت بركات ، عن شهر أبريل الماضي ، والخاصة بحجم التجارة الخارجية لمصر ، « الصادرات والواردات » ، عن شهر أبريل المنصرم ، والفترة من يناير حتى أبريل من العام الحالي 2018 .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، 5 أرقام مهمة ، عن حجم الصادرات المصرية ، خلال الأشهر الأربعة الأولى ، في العام الحالي 2018 ، بحسب نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، وهي كالتالي :

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1. ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية ، في الفترة من يناير حتى أبريل 2018 ، إلى 9.743 مليار دولار ، وذلك في مقابل 8.628 مليار دولار ، في الفترة ذاتها من العام الفائت 2017 .

2. بلغت قيمة الارتفاع في الصادرات المصرية ، 1.115 مليار دولار ، في الفترة من يناير حتى أبريل 2018 ، مقارنة بالفترة ذاتها ، من العام الفائت 2017 .

3. ارتفعت صادرات مصر غير البترولية ، إلى 9.019 مليار دولار ، في الفترة من يناير حتى أبريل 2018 ، في مقابل 7.823 مليار دولار ، في الفترة ذاتها من العام الفائت 2017 .

4. انخفضت الصادرات البترولية ، لـ 724 مليون دولار ، في الفترة من يناير حتى أبريل 2018 ، في مقابل 805 مليون دولار ، في الفترة ذاتها من العام الفائت 2017 .

5. ارتفعت صادرات مصر من القطن الخام ، بشكل كبير ، في الفترة من يناير حتى أبريل 2018 ، حيث بلغت 58.7 مليون دولار ، وذلك في مقابل 31 مليون دولار ، في الفترة ذاتها من العام الفائت 2017 .