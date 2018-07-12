«المالية»: مد مهلة سداد الضريبة العقارية «شهر»

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أعلن الدكتور محمد معيط ، وزير المالية المصري ، اليوم الخميس ، موافقته على مد المهلة المخصصة ، لتحصيل الضريبة العقارية ، وذلك دون مقابل تأخير ، في مناطق الضرائب العقارية كافة ، ومأمورياتها ، حتى يوم 15 أغسطس من العام الحالي 2018 .

وفي بيان صادر عن وزارة المالية ، اليوم الخميس ،أوضح وزير المالية المصري ، أن القرار الجديد ، يعد تسهيلا على ممولي الضريبة ، وتلافيا للزحام في المأموريات ، متابعا : « هذا المد في مهلة دفع الضريبة ، هو الأخير ، بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة ، في يوم 15 من شهر يوليو الحالي » .

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ولفت الدكتور محمد معيط ، إلى أن الإقرارات تقدم إلى وزارة المالية إلكترونيا ، من الموسم المقبل ، وذلك لتحصيل الضريبة ، في المأموريات كافة ، في إطار تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ، والتي تستهدف مزيد من توفير الوقت والجهد ، على ممولي الضرائب .

ووافق وزير المالية المصري ، الدكتور محمد معيط ، في مطلع شهر يوليو من العام الحالي 2018 ، على مد مهلة سداد الضريبة العقارية ، حتى يوم 15 يوليو الحالي ، دون توقيع غرامة تأخير على الممولين .

الدكتورة سامية حسين ، رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، قالت إن قرار وزير المالية الجديد ، يستهدف التيسير على المواطنين ، من ملاك الوحدات العقارية ، وذلك في ظل الإقبال المتزايد منهم ، على سداد الضريبة العقارية ، خاصة من ملاك الوحدات العقارية ، في القرى السياحية الموجودة في الساحل الشمالي .