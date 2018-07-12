شعبة «الدخان»: أسعار السجائر الأجنبية كما هي.. وندرس الزيادة لإعلانها قريبا

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أعلن إبراهيم إمبابي ، رئيس شعبة الدخان والسجائر في اتحاد الصناعات المصرية ، اليوم الخميس ، أن شركات السجائر الأجنبية ، تدرس تأثير قرار زيادة أسعار السجائر ، على منتجاتها ، تمهيدا لإعلان الأسعار الجديدة ، في أقرب وقت .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الخميس ، أوضح رئيس شعبة الدخان والسجائر في اتحاد الصناعات المصرية ، أن شركات السجائر الأجنبية ، أوقفت بيع منتجاتها ، لحين الإعلان عن الأسعار الجديدة ، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر .

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وزاد إبراهيم إمبابي ، قائلا إن أي زيادة في أسعار السجائر الأجنبية ، اليوم ، وحتى إعلان الشركات عن أسعارها الجديدة بشكل رسمي ، سوف تكون ، بسبب استغلال التجار .

وفي سياق متصل ، أكد مسؤول في إحدى الشركات الأجنبية ، التي تعمل في السوق المصرية ، أن شركته سوف تعلن مطلع الأسبوع المقبل ، عن الأسعار الجديدة ، وذلك بعد تطبيق الزيادة المقررة .

شركة « الشرقية إيسترن كومباني » ، أكدت في وقت سابق ، اليوم الخميس ، عن تعديل أسعار البيع ، لبعض المنتجات ، من أصناف السجائر ، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس ، الموافق 12 يوليو من العام الحالي 2018 .

وكذلك ، أعلنت شركة « فيليب موريس مصر » ، عن زيادة سعر منتج سجائر « MERIT » بأنواعها ، ليصبح 39 جنيها للعلبة ، فضلا عن زيادة سعر سجائر « Marlboro Gold & Red » ، ليصبح 36 جنيها ، وسجائر « L&M » ، بسعر 29 جنيها للعلبة .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أعلن يوم الجمعة الماضي ، إطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل . وفي نوفمبر الماضي ، وافق مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، بشكل نهائي ، على مشروع قانون ، قدمته الحكومة ، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة ، رقم 67 لسنة 2016 .

القانون الذي أقره البرلمان المصري ، في العام الماضي 2017 ، تضمن فرض رسوم ، تبلغ 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة ، في السوق المحلية ، سواء كانت هذه العلب ، محلية أو أجنبية الإنتاج ، على أن تزيد كل 3 سنوات ، بقيمة 25 قرشا أخرى ، حتى تصل إلى جنيه ونصف الجنيه ، فضلا عن تحصيل مبلغ ، يساوي 10% من قيمة كل وحدة مباعة ، من مشتقات التبغ من غير السجائر .

وزير المالية المصري السابق ، عمرو الجارحي ، قال إن زيادة ضريبة القيمة المضافة ، على السجائر والتبغ ، من شأنها رفع الحصيلة الضريبية ، للعام المالي الحالي 2017 / 2018 ، وذلك بنحو 4 مليارات جنيه .