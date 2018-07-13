«التراجع» يخيم على مؤشرات البورصة خلال أسبوع بسبب «جلوبال تليكوم»

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فرض « التراجع » كلمته ، على مؤشرات البورصة المصرية ، في الأسبوع الثاني من شهر يوليو ، من العام 2018 ، الذي انتهى أمس الخميس ، وذلك تحت ضغوط تعرض لها المستثمرين ، بفعل مخاوفهم من صفقة « جلوبال تليكوم » .

« جلوبال تليكوم » القابضة ، ذكرت في شهر يوليو من العام الحالي 2018 ، أنها تلقت عرضا شراء لأصولها ، في شركة « جاز » ، إضافة إلى العمليات التابعة ، من شركة « فيون » ، وذلك في مقابل 2.55 مليار دولار ، مؤكدة في الوقت ذاته ، أنها تدرس العرض بجدية ، لاتخاذ قرار بشأنه .

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المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 1.52% ، خلال الأسبوع المنصرم ، حيث أغلق عند مستوى 15879.81 نقطة .

مدير علاقات العملاء في « عربية أون لاين » ، مايكل ممدوح نجيب ، قال إن البورصة المصرية ، استكملت عمليات التصحيح أدنى مستوى 16000 نقطة ، وذلك وسط حالة من التذبذب الحاد ، هبوطا وصعودا .

وزاد المحلل الاقتصادي ، أنه استكمالا لحركة التصحيح ، وبقيادة « جلوبال تليكوم » ، كسر المؤشر للبورصة المصرية ، القاع السابق 15781 ، وسط حالة من التخبط والضبابية ، وتفاوت كبير في الأسعار في الجلسة ذاتها ، كما ساهم في عنف الهبوط ، تصحيح قطاع الإسكانات .

وتابع مايكل ممدوح نجيب ، أن مستوى الدعم للمؤشر على المدى القصير ، عند 15781 نقطة ، و15500 نقطة ، موضحا أن مستوى المقاومة للمؤشر ، عند 16100 ، ويعد اختراقها إشارة إيجابية على المدى القصير .

مؤشر « إيجي إكس 70 » ، انخفض خلال الأسبوع المنصرم ، بنسبة 3.1% ، وذلك عند مستوى 775.10 نقطة ، بينما تراجع المؤشر « إيجي إكس 100 » ، بنسبة 2.15% ، عند 1990.09 نقطة .

وعلى مستوى المؤشر السبعيني ، أكد المحلل الاقتصادي ، أنه واصل كذلك ، حركته التصحيحية الهابطة ، أدنى 800 نقطة ، ليواصل بذلك أداءه السلبي منذ شهر مارس ، مؤكدا أن مستوى الدعم للمؤشر السبعيني ، عند 767 ، ثم 750 نقطة ، والمقاومة 800 ثم 820 نقطة .

رأس المال السوقي ، أغلق عند مستوى 889.9 مليار جنيه ، فاقدا 8.5 مليار جنيه ، وذلك في مقابل 898.5 مليون جنيه ، بإغلاق الأسبوع السابق ، وكذلك ، هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » متساوي الأوزان ، خلال الأسبوع ، وذلك بنسبة 0.38% ، عند مستوى 2708 نقطة .

آراء محللي قطاع الاتصالات ، أكدت أن العرض المقدم من « فيون » ، يعد أكبر من السعر السوقي للسهم ، وذلك بنحو 25% ، فضلا عن وصول القيمة العادلة ، لنحو 6 جنيهات ، ووجود احتمال بتوزيعات ، بنحو 3.5 جنيه للسهم .