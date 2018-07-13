«الإسكان» تكشف عن صدور 317 قرارا لمشروعات جديدة.. توفر 4 ملايين فرصة عمل

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يرتبط تنفيذ المشروعات الاستثمارية عادة ، بصدور القرارات الوزارية الخاصة بها ، التي تنص في مضمونها ، على كيفية تنفيذ المشروع ، ومساحته ، والشروط البنائية الخاصة به ، إضافة إلى استخدامات المشروع وخلافه .

ومؤخرا ، نجحت هيئة المجتمعات العمرانية ، في إصدار عدة قرارات وزارية ، ووفقا لتصريحات عدد من المستثمرين والمتخصصين ، فإن هذه القرارات الوزارية ، تضاهي ما تم تنفيذه ، خلال الـ20 عاما الماضية .

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معاون وزير الإسكان ، المهندس وليد عباس ، قال إن إجمالي عدد القرارات الوزارية ، التي أصدرتها هيئة المجتمعات العمرانية ، خلال الـ4 سنوات الماضية ، وصل إلى نحو 317 قرارا وزاريا ، بالنسبة لـ317 مشروعا .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الجمعة ، أكد معاون وزير الإسكان ، أن إجمالي القرارات التي صدرت ، خلال العام 2014. بلغت 37 قرارا ، بينما وصلت القرارات ، إلى 77 قرارا وزاريا ، في العام 2015 .

وزاد المهندس وليد عباس ، أنه في العام 2016 ، وصل عدد القرارات الوزارية ، إلى 80 قرارا وزاريا ، ما يؤكد حجم الجهد ، الذي بذلته هيئة المجتمعات العمرانية ، من أجل صدور هذه القرارات ، التي تؤدي إلى تنفيذ هذه المشروعات ، التي تتخطى استثماراتها ، 5 تريليونات جنيه مصري .

ولفت معاون وزير الإسكان ، إلى أن في العام 2017 ، صدر نحو 78 قرارا وزاريا لمشروع استثماري ، بينما وصل عدد القرارات الوزارية ، في النصف الأول من العام الحالي ، إلى نحو 45 قرارا وزاريا .

وأكد المهندس وليد عباس ، أن عدد فرص العمل التي سوف توفرها هذه المشروعات ، والتي صدرت لها قرارات وزارية ، تصل إلى نحو 4 ملايين فرصة عمل ، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى أن قطاع التخطيط والمشروعات ، في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، نجح في استصدار نحو 18 قرارا وزاريا ، خلال 60 يوما ، على أن تقام على مساحة إجمالية ، تخطت 2375 فدانا ، في 8 مدن جديدة ، من أجل فتح آفاق جديدة للتنمية ، وبما ينعكس كذلك ، على إنشاء مجتمعات عمرانية ، تضمن الاستدامة في المستويات كافة .

وأضاف معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أن المشروعات التي صدرت لها قرارات وزارية ، سوف تنفذ فيدالمدن التالية : « القاهرة الجديدة ، 6 أكتوبر ، حدائق أكتوبر ، العبور ، الشيخ زايد ، الشروق ، سوهاج الجديدة ، وأسيوط الجديدة » .

وتابع المهندس وليد عباس ، أن المشروعات الجديدة ، سوف تسهم في ضخ استثمارات بالسوق المحلية ، وتعمل كذلك ، على توفير فرص عمل ، تتخطى 15 ألف فرصة عمل مباشرة ، بخلاف فرص العمل غير المباشرة ، ما يؤدي بدوره ، إلى دفع عجلة التنمية في المدن الجديدة ، فضلا عن تشجيع ضخ المزيد ، من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها .

وأوضح معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية ، أن الهيئة تسابق الزمن في الوقت الحالي ، من أجل تيسير الإجراءات ، فضلا عن تشجيع الاستثمارات ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أنه خلال الـ40 يوما الماضية ، صدرت قرارات وزارية ، خاصة باعتماد تخطيط وتقسيم 20 مشروعا استثماريا ، وذلك بمساحات تصل إلى نحو 1500 فدان ، ما يسهم بدوره ، في الإسراع بتنمية المدن الجديدة ، إضافة إلى ضخ الاستثمارات ، وتوفير المزيد من فرص العمل .

وأكد المهندس وليد عباس ، أن إصدار هيئة المجتمعات العمرانية ، القرارات الوزارية ، الخاصة باعتماد تخطيط وتقسيم 20 مشروعا ، خلال هذه المدة ، ما يعد دليلا على حرص الهيئة ، على تذليل العقبات ، التي من شأنها إعاقة إنشاء هذه المشروعات الاستثمارية ، كي يمكن للمستثمر ، الشروع في إنشاء النشاط الخاص بمشروعه ، حيث إن إنشاء المشروعات الاستثمارية ، أحد أكبر عوامل ازدهار وتنمية المدن الجديدة .

وقال معاون وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية ، لذا ، فإن الهيئة لا تدخر وسعا ، في إنشاء مشروعات سكنية وخدمية ، كما تعمل كذلك ، من أجل طرح قطع أراضٍ للمستثمرين ، لإنشاء أنشطة سكنية وخدمية ، من أجل تلبية احتياجات الشرائح المختلفة كافة ، بما يدفع عجلة التنمية في المدن الجديدة .

وكشف المهندس وليد عباس ، عن المشروعات التي اعتمدت بقرارات وزارية ، وهي : « الشركة العمرانية للمشروعات والتطوير العمراني ، الرحاب ، الشركة العمرانية للمشروعات والتطوير العمراني ، شركة هايد بارك العقارية للتطوير ، شركة إس بي للاستثمار ، مشروع جامعة ممفيس ، ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري ، شركة آي سي إس للاستثمار العقاري إقامة مشروع سكني ، اعتماد تعديل التصميم العمراني المرحلة ( 1 – 2 ) ، مشروع شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري مول العرب ، ليك فيو ريزيدنس للتنمية العمرانية ، زايد إيدج ، نادي نقابة المهندسين ، مشروع جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات الاجتماعية ، الحرم الجامعي الجديد ، جامعة القاهرة ، نقابة المهندسين المصرية ، النقابة العامة للمهندسين ، الجمعية التعاونية للبناء والإسكان كوبري القبة ، مركز بحوث الصحراء ، شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار ، جامعة الزقازيق ، شركة رسلان للمشروعات الترفيهية ، تعاونيات البناء والإسكان مشروع تعاوني عمارات ، واعتماد التصميم العمراني لمشروع كلية الطب والصيدلة كلية البنات جامعة الأزهر » .