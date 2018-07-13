ارتفاع إجمالي تداولات البورصة خلال أسبوع إلى 6.7 مليار جنيه

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شهدت البورصة المصرية ، ارتفاعا في إجمالي قيمة التداول ، إلى 6.7 مليار جنيه ، خلال جلسات الأسبوع المنتهي ، حيث بلغت كمية التداول ، نحو 1082 مليون ورقة منفذة ، على 127 ألف عملية ، مقارنة بإجمالي قيمة تداول ، بلغ قدرها 3.9 مليار جنيه ، كما بلغت كمية التداول ، 1025 مليون ورقة ، منفذة على 88 ألف عملية ، وذلك خلال جلسات الأسبوع الماضي .

وفي بورصة النيل ، بلغ إجمالي قيمة التداول ، نحو مليوني جنيه مصري ، بينما بلغت كمية التداول ، 2.8 مليون ورقة ، منفذة على 367 عملية ، خلال جلسات الأسبوع المنتهي .

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الأسهم استحوذت على 77.77% ، من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة ، بينما مثلت قيمة التداول للسندات. نحو 22.23% ، وذلك وفقا للتقرير الأسبوعي ، الذي صدر عن البورصة المصرية .

إجماليات التداول للشركات ، المدرجة في مؤشرات البورصة ، وزعت بين 3353 مليون جنيه ، في المؤشر الرئيسي للبورصة ، وذلك بحجم تداول ، 802 مليون ورقة مالية منفذة ، وعدد عمليات 76 ألف عملية ، بينما بلغت قيمة التداول ، في مؤشر « إيجي إكس 70 » ، نحو 807 مليون جنيه ، وذلك بحجم تداول 217 مليون ورقة مالية منفذة ، من خلال 39 ألف عملية، وكذلك ، بلغت قيمة التداول في مؤشر « إيجي إكس 100 » ، نحو 4160 مليون جنيه ، بحجم تداول 1020 ورقة مالية منفذة ، من خلال 115 ألف عملية .