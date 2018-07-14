التقرير الأسبوعي للبورصة: تعاملات المصريين في السوق سجلت 80%

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شهدت البورصة المصرية ، خلال تعاملات الأسبوع المنصرم ، حركة نشطة في التداولات ، حيث سجلت تعاملات الأجانب في البورصة ، صافي شراء بقيمة 11066.61 مليون جنيه ، منذ بداية العام الحالي 2018 ، أما العرب ، فسجلت تعاملاتهم ، صافي بيع بقيمة ، 330.18 مليون جنيه ، خلال الفترة ذاتها ، وذلك بعد استبعاد الصفقات .

وفي تعاملات الأسبوع الماضي ، سجل الأجانب من غير العرب ، صافي بيع في البورصة المصرية ، بقيمة 420.55 مليون جنيه ، بينما سجل العرب ، صافي شراء بقيمة 24.67 مليون جنيه ، خلال الفترة ذاتها ، وذلك بعد استبعاد الصفقات ، وفقا لما ذكرته البورصة المصرية ، في تقريرها الأسبوعى .

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أما تعاملات المصريين ، فسجلت نسبة 80% ، من إجمالي تعاملات السوق ، في البورصة المصرية ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب ط على نسبة 13.63% ، واستحوذ العرب ، على نسبة 6.37% ، خلال الأسبوع الماضي ، وذلك بعد استبعاد الصفقات .

وأوضحت البورصة المصرية ، في تقريرها الأسبوعي ، أن المؤسسات استحوذت ، على نسبة 52.10% ، من المعاملات في البورصة ، بينما كانت باقي المعاملات ، من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 47.90% ، أما المؤسسات ، فسجلت صافي بيع ، بقيمة 19.84 مليون جنيه ، خلال الأسبوع الماضي ، وذلك بعد استبعاد الصفقات .