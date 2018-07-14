«الإسكان» تكشف عن سعر بيع المتر في وحدات العاصمة الإدارية الجديدة

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قال مصدر مطلع ، في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم السبت ، عن سعر المتر ، في وحدات العاصمة الإدارية الجديدة ، حيث أوضح أن سعر المتر الواحد ، يبلغ 11 ألفا و250 جنيها ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى أن هذا السعر ، موحد لجميع الوحدات ، مضاف إليه نسب التميز ، حسب مميزات كل موقع .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم السبت ، أكد المصدر المطلع ، أن سعر المتر ، يضاف إليه نسب تميز ، بواقع 2% ، وذلك في حال وقوعها على « بارك » ، و3% زيادة ، في حال وقوع الوحدة على « حديقة » ، و4% زيادة ، في حال وقوعها على « شارع رئيسي » ، و5% زيادة ، في حال « الوحدة البحرية » .

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وزاد المصدر ، قائلا إن سعر المتر ، سوف يضاف إليه 5% أخرى زيادة ، في حالة الأدوار المتكررة ، ليكون بذلك أقصى زيادة في سعر الوحدة ، هو 10% ، ليكون السعر الإجمالي للمتر ، بعد إضافة « التميز » في حالة الأدوار المتكررة ، هو 12 ألفا و375 جنيها للمتر الواحد .

وأضاف المصدر ، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، تنفذ وحدات العاصمة الإدارية الجديدة ، بواقع 2048 وحدة ، بعد أن تم أمس الجمعة الموافق 13 يوليو من العام الحالي 2010 ، إعلان موعد وخطوات حجزها ، عبر موقع إلكتروني .

ولفت المصدر ، إلى أن تسجيل البيانات ، يبدأ يبدأ يوم الأربعاء المقبل ، الموافق 18 يوليو من العام الحالي 2018 ، وحتى نهاية الشهر ذاته ، على أن يبدأ الحجز ، من يوم 12 من شهر أغسطس من العام الحالي 2018 .

وتابع المصدر ، أن نسب التميز تحددت ، بناء على توصية. من لجنة مشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بغرض دراسة القيم المناسبة للتميز ، مؤكدا تضمين شرط في شروط الحجز ، بوحدات العاصمة الإدارية الجديدة ، وهي عدم حصول العميل المتقدم ، على وحدة في مشروع الإسكان الاجتماعي .