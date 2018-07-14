تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 14 يوليو 2018

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شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة ، استقرارا سعريا في تعاملات اليوم السبت ، في سوق العبور ، حيث سجلت « الطماطم » ، 3.25 جنيها للكيلو ، بينما سجلت « البطاطس » ، 4.25 جنيها للكيلو ، و« الخيار الصوب » ، 6.5 جنيه للكيلو ، أما « الخيار البلدي » ، فسجل 4.5 جنيه للكيلو ، وسجلت « الكوسة » ، 7 جنيهات للكيلو الواحد .

وسجل سعر كيلو البصل ، 3.50 جنيه ، أما « الكُرات » ، فسجل 3 جنيهات للكيلو ، وسجلت « الملوخية » ، 2.5 جنيه للكيلو ، بينما سجلت « الفاصوليا » ، 10 جنيهات للكيلو .

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ووصل سعر كيلو « البامية » ، إلى 10 جنيهات ، بينما وصل سعر « الباذنجان الرومي » ، إلى 2.5 جنيه للكيلو ، بينما سجل سعر « الباذنجان الأبيض » ، 2.5 جنيه ، و« الباذنجان البلدي » ، 2.5 جنيه للكيلو .

أما « الفلفل الرومي البلدي » ، فسجل 3.50 جنيه للكيلو ، ووصل سعر « الفلفل الحامي بلدي » ، إلى 4 جنيهات للكيلو ، و« الفلفل الألوان » ، سجل 13 جنيها للكيلو ، بينما سجل « الجزر » ، 3 جنيهات للكيلو ، ووصل سعر « الثوم » ، إلى 11 جنيها للكيلو .

وسجل سعر كيلو « البطاطا » 3 جنيهات ، بينما وصل سعر كيلو « اللفت » إلى جنيه ونصف الجنيه ، أما « البنجر » ، فسجل سعر 4 جنيهات للكيلو ، و« القلقاس » سجل 5 جنيهات للكيلو ، بينما سجل « البروكلي » ، سعر 5 جنيهات للكيلو الواحد .

– أسعار الفاكهة –

وفيما يخص أسعار الفاكهة ، وصل سعر كيلو « الكنتالوب » ، إلى 4 جنيهات ، بينما سجل سعر كيلو « المانجو البلدي » 9 جنيهات ، و« المانجو الهندي » 12 جنيها ، أما « التين البرشومي » ، فسجل 15 جنيها للكيلو الواحد ، وبلغ سعر « الجوافة » ، 15 جنيها للكيلو ، أما كيلو « الرمان » ، فسجل 10 جنيهات .

ووصل سعر « الكانتالوب » في سوق العبور ، إلى 6 جنيهات للكيلو ، وكيلو « الشمام » 4 جنيهات ، أما كيلو « التفاح الأمريكي » ، فسجل 30 جنيها للكيلو ، ووصل سعر « التفاح المصري » ، إلى 7 جنيهات للكيلو ، بينما وصل سعر « العنب البناتي الأصفر » ، إلى 7 جنيهات للكيلو ، وتراوح سعر كيلو « العنب البناتي الأحمر » ، بين 5 و6 جنيهات للكيلو الواحد .