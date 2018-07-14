تعرف على أسعار الحديد اليوم السبت 14 يوليو 2018

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شهدت أسعار الحديد ، استقرارا في تعاملات اليوم السبت بأسواق البناء ، حيث سجل سعر « حديد عز » ، 12 ألفا و900 جنيه للطن ، بينما سجل حديد « المصريين » ، 12 ألفا و650 جنيها للطن ، أما سعر حديد « الجيوشي » ، فسجل 12 ألفا و650 جنيها للطن الواحد .

وسجل سعر حديد « مصر ستيل » ، 12 ألفا و650 جنيها للطن ، بينما سجل سعر حديد « العتال » ، 12 ألفا و750 جنيها للطن ، أما حديد « المراكبي » ، فسجل 12 ألفا و700 جنيه للطن.

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ووصل سعر حديد « عطية » ، إلى 12 ألفا و700 جنيه للطن ، بينما وصل سعر طن حديد « العشري » ، إلى 12 ألفا و630 جنيها للطن الواحد .