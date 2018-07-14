تعرف على أسعار الأسمنت اليوم السبت 14 يوليو 2018

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شهدت أسعار الأسمنت ، استقرارا خلال تعاملات اليوم السبت ، في سوق البناء ، حيث سجل سعر طن « الشركة العربية للأسمنت المسلح » ، 848 جنيها للطن ، بينما سجل سعر « أسمنت بورتلاند طرة » ، 833 جنيها للطن ، أما سعر « الشركة القومية للأسمنت الفاخر » ، 895 جنيها للطن الواحد .

وسجل سعر « أسمنت سيناء » ، 825 جنيها للطن ، بينما سجل سعر « مصر للأسمنت – قنا » ، 830 جنيها للطن ، أما سعر « العربية للأسمنت – النصر » ، فسجل 823 جنيها للطن ، وسجل سعر « السويدي » ، 848 جنيها للطن الواحد .

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أما سعر أسمنت « القومية – التوفير » ، فسجل 840 جنيها للطن ، بينما سجل سعر « أسمنت حلوان – الواحة » ، 833 جنيها للطن ، أما أسمنت « سيناء » ، فسجل 833 جنيها للطن الواحد .