تراجع أسعار الذهب بفضل مكاسب الدولار

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شهدت أسعار الذهب ، تراجعا في الأسواق العالمية ، حيث تحركت في نطاق تداول ضيق ، مع تعزيز العملة الأمريكية لمكاسبها ، التي حققتها في الجلسة السابقة ، بعد أن عززت بيانات قوية للتضخم ، في الولايات المتحدة الأمريكية ، الطلب على الدولار ، فضلا عن مخاوف ، بشأن حرب تجارية .

سعر الذهب ، انخفض في المعاملات الفورية ، بنسبة 0.1% ، إلى 1245.54 دولار للأوقية « أونصة » ، وذلك بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش ، وعلى أساس أسبوعي ، حيث انخفض المعدن الأصفر ، بنسبة 0.7% ، كما تراجعت العقود الآجلة لمعدن الذهب ، للتسليم في أغسطس المقبل ، بنسبة 0.1% ، إلى 1245.50 دولار للأوقية « أونصة » .

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سعر صرف الدولار ، ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال 10 أيام ، في مقابل سلة عملات اليوم السبت ، وذلك بدعم من توقعات ، بشأن ارتفاع معدل التضخم ، في الولايات المتحدة الأمريكية .

وكانت بيانات تضخم أسعار المستهلكين ، في الولايات المتحدة الأمريكية ، أظهرت زيادة مطردة في التضخم ، من شأنها إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي ، « البنك المركزي الأمريكي » ، على مسار زيادة أسعار الفائدة ، وبشكل تدريجي .

وكذلك، انخفضت « الفضة » ، بنسبة 0.1% ، إلى 15.88 دولار للأوقية ، وذلك بعد أن سجل المعدن النفيس ، أدنى مستوى له خلال 7 أشهر ، وذلك خلال الجلسة السابقة ، كما هبط « البلاتين » ، 0.6% إلى 833.7 دولار للأوقية ، بينما تراجع معدن « البلاديوم » ، 0.7% إلى 942.78 دولار للأوقية « أونصة » .