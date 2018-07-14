غدا.. «المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 16.2 مليار جنيه

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يستعد البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر. بالنيابة عن وزارة المالية المصرية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، غدا الأحد ، لطرح أذون خزانة ، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 16.2 مليار جنيه .

وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 90 يوما ، نحو 8.2 مليار جنيه ، فضلا عن أذون خزانة بقيمة 8 مليارات جنيه ، لأجل 266 يوما .

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ويتوقع خبراء الاقتصاد ، وصول قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة ، بنهاية العام المالي الحالي 2018 ، إلى 440 مليار جنيه ، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي المصري ، لأذون وسندات خزانة ، وأدوات الدين الحكومية ، وذلك بالنيابة عن وزارة المالية ، وكذلك ، عن طريق المساعدات والمنح ، من الدول العربية والقروض الدولية .