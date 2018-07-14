غدا.. وزيرة الاستثمار تغادر إلى أمريكا للمشاركة في منتدى اقتصادي واجتماعي عالمي

منذ 29 دقيقة أخبار الاقتصاد
غدا.. وزيرة الاستثمار تغادر إلى أمريكا للمشاركة في منتدى اقتصادي واجتماعي عالمي
د. سحر نصر

تغادر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، الدكتورة سحر نصر ، غدا الأحد ، القاهرة ، متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك للمشاركة في المنتدى رفيع المستوى ، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، في مدينة نيويورك الأمريكية .

وخلال زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، تعقد الدكتورة سحر نصر ، لقاءات مع مسؤولين في البنك الدولي ، بالعاصمة الأمريكية واشنطن ، ومسؤولين من كبرى الشركات الأمريكية ، بغرض بحث زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر ، فضلا عن الترويج لخريطة مصر الاستثمارية .

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. تبدأ لقاءاتها في الولايات المتحدة الأمريكية ، بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية الوزارية ، للمنتدى السياسي رفيع المستوى ، كما تلقي الدكتورة سحر نصر ، بيان المجموعة الـ77 والصين ، والتي تترأسها مصر حاليا ، يوم الإثنين المقبل ، حيث تضم مجموعة الـ77والصين ، 134 دولة ، ما يمثل نحو ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، ما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية ، داخل الأمم المتحدة .

وفي جلسة « تعزيز الشراكة العالمية للتنمية المستدامة » ، في المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة ، الذي ينظمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، في مدينة نيويورك الأمريكية ، تلقي وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، كلمة بحضور ممثلين ، عن نحو 110 دولة. من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، والقطاع الخاص ، والمجتمع المدني .

وكذلك ، تتحدث الدكتورة سحر نصر ، في جلسة « تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، من خلال الاستثمار في البشر » ، حيث من المنتظر أن تعرض الوزيرة ، إنجازات مصر في الاستثمار في البشر ، والبنية الأساسية .

وتحضر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، الجلسة الختامية للمنتدى رفيع المستوى ، الذي يحضره أنطونيو جوتيريش ، السكرتير العام للأمم المتحدة ، وتشارك كذلك ، قي جلسة الحوار رفيعة المستوى ، بشأن السياسات مع المؤسسسات المالية الدولية .

وتعقد الدكتورة سحر نصر ، عدة لقاءات ثنائية ، مع عدد من المسؤولين في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، لبحث زيادة التعاون ، بين مصر والبرنامج خلال المرحلة المقبلة .

وبعد ذلك ، تغادر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، إلى واشنطن ، للقاء بعض المسؤولين في البنك الدولي ، من بينهم الدكتور فريد بلحاج ، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بهدف بحث مجالات التعاون ، بين مصر والبنك الدولي ، خلال الفترة المقبلة ، فضلا عن دعم عدد من المشروعات التنموية ، واستكمال المفاوضات بشأن دعم تنمية شبه جزيرة سيناء ، بقيمة مليار دولار ، والمرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي ، المنتظر أن يدعمه البنك الدولي ، بتمويل إضافي ، يبلغ نحو 500 مليون دولار ، حيث شارك كذلك ، في دعم المرحلة الأولى ، بنحو 500 مليون دولار .