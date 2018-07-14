غدا.. «الإسكان» تبدأ تسليم قطع أراض في «بدر» للفائزين بها

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، أنها سوف تبدأ ، بداية من غدا الأحد ، الموافق 15 يوليو من العام الحالي 2018 ، وحتى يوم الخميس ، الموافق 20 سبتمبر ، من العام الحالي 2018 ، تسليم قطع أراض ، في الإسكان الاجتماعي ، في الحي السادس بمدينة بدر ، للفائزين بها ، وذلك في المجاورات ، « 1 – 2 – 4 » ، وهي الأراضي التي تم تخصيصها ، في القرعة العلنية اليدوية ، التي أجريت يوم 16 نوفمبر ، من العام الحالي 2017 .

المهندس عادل إبراهيم الدسوقي ، رئيس جهاز مدينة بدر ، قال إن الوزارة ، سوف تبدأ تسليم قطع أراضي المجاورة الأولى ، من 88 : 115 ، غدا الأحد ، الموافق 15 يوليو 2018 ، والقطع من 117 : 139 ، يوم الإثنين الموافق 16 يوليو 2018 ، والقطع من 140 : 154 ، يوم الثلاثاء الموافق 17 يوليو 2018 ، والقطع من 185 : 209 ، يوم الأربعاء الموافق 18 يوليو 2018 ، والقطع من 210 : 222 ، يوم الأحد الموافق 22 يوليو 2018 ، والقطع من 483 : 500 ، يوم الثلاثاء الموافق 24 يوليو 2018 ، والقطع من 501 : 515 ، يوم الأربعاء الموافق 25 يوليو 2018 ، والقطع من 516 : 530 ، يوم الأحد الموافق 29 يوليو 2018 .

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وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر ، أنه سوف يتم تسليم القطع. من 531 : 545 ، يوم الإثنين الموافق 30 يوليو من العام 2018 ، والقطع من 546 : 560 ، يوم الثلاثاء الموافق 31 يوليو 2018 ، والقطع من 561 : 570 ، يوم الأربعاء الموافق 1 أغسطس من العام الحالي 2018 ، والقطع من 631 : 638 ، يوم الأحد الموافق 5 أغسطس 2018 .

ولفت المهندس عادل إبراهيم الدسوقي ، إلى أنه سوف يتم تسليم قطع أراضي المجاورة الثانية ، من 60 : 74 ، يوم الإثنين الموافق 6 أغسطس 2018 ، والقطع من 75 : 81 ، يوم الثلاثاء الموافق 7 أغسطس 2018 ، والقطع من 260 : 274 ، يوم الأربعاء الموافق 8 أغسطس 2018 ، والقطع من 275 : 294 ، يوم الأحد الموافق 12 أغسطس 2018 ، والقطع 383 : 397 ، يوم الإثنين الموافق 13 أغسطس 2018 ، والقطع من 398 : 412 ، يوم الثلاثاء الموافق 14 أغسطس 2018 ، والقطع من 413 : 427 ، يوم الأربعاء الموافق 15 أغسطس 2018 ، والقطع 428 : 442 ، يوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018 .

وتابع رئيس جهاز مدينة بدر ، أنه سوف يتم تسليم القطع. من 443 : 457 ، يوم الإثنين الموافق 27 أغسطس 2018 ، والقطع من 458 : 488 ، يوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018 ، والقطع من 489 : 502 ، يوم الأربعاء الموافق 29 أغسطس 2018 ، والقطع من 503 : 517 ، يوم الأحد الموافق 2 سبتمبر 2018 ، والقطع من 518 : 526 ، يوم الإثنين الموافق ، 3 سبتمبر 2018 ، والقطع من 599 : 614 ، يوم الثلاثاء الموافق 4 سبتمبر 2018 ، وسوف يتم تسليم قطع أراضي المجاورة الرابعة ، من 658 : 672 ، يوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر 2018 .

وزاد المهندس عادل إبراهيم الدسوقي ، قائلا إنه سوف يتم تخصيص الأيام ، من الأحد 9 سبتمبر 2018 ، وحتى الخميس 20 سبتمبر 2018 ، لكل من تخلف عن الاستلام ، في المواعيد التي تقررت سلفا .