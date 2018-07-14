غدا.. «الإسكان» تبدأ تسليم قطع أراض في «بدر» للفائزين بها

منذ 27 دقيقة أخبار الاقتصاد
غدا.. «الإسكان» تبدأ تسليم قطع أراض في «بدر» للفائزين بها
وزير الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، أنها سوف تبدأ ، بداية من غدا الأحد ، الموافق 15 يوليو من العام الحالي 2018 ، وحتى يوم الخميس ، الموافق 20 سبتمبر ، من العام الحالي 2018 ، تسليم قطع أراض ، في الإسكان الاجتماعي ، في الحي السادس بمدينة بدر ، للفائزين بها ، وذلك في المجاورات ، « 1 – 2 – 4 » ، وهي الأراضي التي تم تخصيصها ، في القرعة العلنية اليدوية ، التي أجريت يوم 16 نوفمبر ، من العام الحالي 2017 .

المهندس عادل إبراهيم الدسوقي ، رئيس جهاز مدينة بدر ، قال إن الوزارة ، سوف تبدأ تسليم قطع أراضي المجاورة الأولى ، من 88 : 115 ، غدا الأحد ، الموافق 15 يوليو 2018 ، والقطع من 117 : 139 ، يوم الإثنين الموافق 16 يوليو 2018 ، والقطع من 140 : 154 ، يوم الثلاثاء الموافق 17 يوليو 2018 ، والقطع من 185 : 209 ، يوم الأربعاء الموافق 18 يوليو 2018 ، والقطع من 210 : 222 ، يوم الأحد الموافق 22 يوليو 2018 ، والقطع من 483 : 500 ، يوم الثلاثاء الموافق 24 يوليو 2018 ، والقطع من 501 : 515 ، يوم الأربعاء الموافق 25 يوليو 2018 ، والقطع من 516 : 530 ، يوم الأحد الموافق 29 يوليو 2018 .

وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر ، أنه سوف يتم تسليم القطع. من 531 : 545 ، يوم الإثنين الموافق 30 يوليو من العام 2018 ، والقطع من 546 : 560 ، يوم الثلاثاء الموافق 31 يوليو 2018 ، والقطع من 561 : 570 ، يوم الأربعاء الموافق 1 أغسطس من العام الحالي 2018 ، والقطع من 631 : 638 ، يوم الأحد الموافق 5 أغسطس 2018 .

ولفت المهندس عادل إبراهيم الدسوقي ، إلى أنه سوف يتم تسليم قطع أراضي المجاورة الثانية ، من 60 : 74 ، يوم الإثنين الموافق 6 أغسطس 2018 ، والقطع من 75 : 81 ، يوم الثلاثاء الموافق 7 أغسطس 2018 ، والقطع من 260 : 274 ، يوم الأربعاء الموافق 8 أغسطس 2018 ، والقطع من 275 : 294 ، يوم الأحد الموافق 12 أغسطس 2018 ، والقطع 383 : 397 ، يوم الإثنين الموافق 13 أغسطس 2018 ، والقطع من 398 : 412 ، يوم الثلاثاء الموافق 14 أغسطس 2018 ، والقطع من 413 : 427 ، يوم الأربعاء الموافق 15 أغسطس 2018 ، والقطع 428 : 442 ، يوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018 .

وتابع رئيس جهاز مدينة بدر ، أنه سوف يتم تسليم القطع. من 443 : 457 ، يوم الإثنين الموافق 27 أغسطس 2018 ، والقطع من 458 : 488 ، يوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018 ، والقطع من 489 : 502 ، يوم الأربعاء الموافق 29 أغسطس 2018 ، والقطع من 503 : 517 ، يوم الأحد الموافق 2 سبتمبر 2018 ، والقطع من 518 : 526 ، يوم الإثنين الموافق ، 3 سبتمبر 2018 ، والقطع من 599 : 614 ، يوم الثلاثاء الموافق 4 سبتمبر 2018 ، وسوف يتم تسليم قطع أراضي المجاورة الرابعة ، من 658 : 672 ، يوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر 2018 .

وزاد المهندس عادل إبراهيم الدسوقي ، قائلا إنه سوف يتم تخصيص الأيام ، من الأحد 9 سبتمبر 2018 ، وحتى الخميس 20 سبتمبر 2018 ، لكل من تخلف عن الاستلام ، في المواعيد التي تقررت سلفا .