الشرقية للدخان ترفع أسعار المعسل.. تعرف على قيمة الزيادة وأسبابها

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الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” ترفع أسعار المعسل بنسبة 10%، بعد أن تم اضافة مخصصات “التأمين الصحي” إلى جانب إضافة فروق “حق التصنيع” الناتجة من زيادة أسعار المنتجات البترولية وزيادة أسعار الكهرباء.

وقد أعلنت الشركة عن القائمة التي ارتفعت أسعارها ومنها:

معسل قص وسلوم، وزنه ثمانين جرام ليسجل سعره الجديد خمسة جنيهات ونصف للمستهلك بدلاً من خمسة جنيه.

معسل قص وسلوم وزنه 150 جرام ارتفع سعره إلى أحد عشر جنيهاً مصرياً بدلاً من عشرة جنيهات.

ومعسل قص وسلوم وزن مائتين وخمسين جرام ليسجل سعره ستة عشر جنيه ونصف بدلاً من خمسة عشر جنيه.

ومعسل وزن ستمائة جرام سجل سعره الجديد ثلاثة وثلاثين جنيه بدلاً من ثلاثين جنيهاً.

وتبعاً لمنشور قد قامت الشركة بتوزيعه على التجار أعلنت فيه عن ارتفاع أسعار معسل “صنف كريستال” بوزن مائة جرام إلى ستة عشر جنيها ونصف بدلاً من عشرة جنيه، كما ارتفع سعر معسل وان فور يو برطمان بوزن مائتين وخمسين جرام بسعر أربعة وأربعين جنيه.

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ويجدر هنا الإشارة أن الشركة قد أعلنت يوم الخميس السابق عن رفع أسعار ثلاثة عشر صنف من السجائر، وقد تراوحت الزيادة ما بين جنيه ونصف إلى ثلاثة جنيهات وربع في العبوة الواحدة مقسمة إلى خمسة وسبعون قرشاً للتأمين الصحي وباقي الزيادة كضريبة وفروق “حق تصنيع” بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية و اسعار الكهرباء.

وقد أخطرت وزارة المالية يوم الأربعاء السابق “إن شركات السجائر بدء تطبيق الرسوم الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل والتي تبلغ خمسة وسبعون قرشاً على كل علبة سجائر يتم بيعها.

وقد نص قانون التأمين على التالي “يتم تحصيل خمسة وسبعون قرشاً من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلية سواء كانت سجائر، على أن تتم زيادة تلك القيمة كل ثلاثة سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشاً أخرى حتى تصل إلى مائة وخمسين قرشاً”.

وقد أعلنت الشركة أنها قد اتخذ قرار رفع أسعار السجائر نحو ثلاثة مرات خلال الفترة ما بعد تحرير سعر صرف العملة المصرية ففي الثاني عشر من شهر يناير لعام 2017 قد رفعت أسعار صنفين فقط من السجائر وهما “كليوباترا كوين ورقة من” من عشرة جنيها ونصف إلى اثنى عشر جنيهاً مصرياً.

كما تم زيادة سعر سجائر “كليوباترا سوبر” من سعر اثنا عشر ونصف جنيه إلى اثنى عشر وخمسة وسبعين قرشاً للعبوة التي تحتوي على عشرين سيجارة.

أما الزيادة الثانية في أسعار السجائر فقد كانت خلال شهر فبراير لعام 2017 طالبت صنفين فقط وهما “جولدن وبست أزرق وأحمر” من أربعة عشر جنيه ونصف إلى خمسة عشر جنيه للعلبة، وسجائر “كليوباترا بوكس أبيض” فقد ارتفعت من اثنى عشر جنيه إلى اثنى عشر وخمسة وسبعين جنيه.

أما الزيادة الثالثة في سعر السجائر فقد تم تطبيقها خلال شهر يوليو لعام 2017 حيث ارتفعت أسعار ثلاثة أصناف من السجائر وهي “سجائر كليوباترا كينج سايز إلى أحد عشر جنيه ونصف بدلاً من عشرة جنيهات ونصف، وزاد سعر سجائر كليوباترا كوين من اثنى عشر جنيه ليسجل سعره اثنى عشر جنيه ونصف، وسجل سعر سجائر كليوباترا سوبر من اثنى عشر جنيه وخمسة وسبعون قرشاً إلى خمسة عشر جنيه مصري.

وقد قامت الشركة بتطبيق الزيادة على أسعار السجائر والدخان بعد تعويم العملة المصرية “الجنيه” بعد ارتفاع أسعار الخامات المستوردة أو المحلية بعد ارتفاع سعر صرف الدولار لمستويات قد تخطت الضعف، وقد صعد سعر صرف الدولار من سبعة جنيها وثمانية وثمانون قرشاُ إلى ثمانية عشر جنيه.

وقد حققت “الشركة الشرقية للدخان” أرباح قد سجلت 3,4 مليار جنيه مصري خلال فترة التسعة أشهر الأولى خلال العام المالي من 2017/ 2018، مقابل أرباح قد سجلت 1,3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة بها.

وقد ارتفعت مبيعات الشركة الشرقية للدخان إلى عشرة مليارات جنيه مصري مقابل 7,8 مليار جنيه مصري خلال عام 2017/ 2018.