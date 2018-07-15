لسكان «العاشر» و«الشروق» و«العبور».. طرح كراسات شروط حجز 600 مقبرة للمسلمين (تفاصيل)

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قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية ، المهندس طارق السباعي ، إن جهاز العاشر من رمضان ، يطرح اليوم الأحد ، كراسات شروط حجز 600 مقبرة جاهزة ، للمسلمين ، في مدينة العاشر من رمضان ، وذلك بمساحة 40 كتر مربع للمقبرة الواحدة .

وحدد جهاز مدينة العاشر من رمضان ، نسبة للمدن المستفيدة من المقابر ، حيث تم تخصيص « 420 مقبرة » ، لسكان مدينة العاشر من رمضان ، و « 90 مقبرة » ، لسكان مدينة الشروق ، فضلا عن « 90 مقبرة » ، لسكان مدينة العبور ، وذلك بنظام « حق الانتفاع » .

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المهندس طارق السباعي ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية ، أوضح أن المتقدمين للانتفاع بالمقابر ، يمكنهم استلام كراسة الشروط والمواصفات ، من جهاز مدينة العاشر من رمضان ، من اليوم الأحد ، وحتى يوم الخميس ، الموافق 16 أغسطس من العام الحالي 2018 ، ويمكن كذلك ، تقديم استمارة بيانات الحجز ، والمستندات اللازمة ، طبقا للوارد في كراسة شروط الطرح ، لحجز المقبرة ، وذلك خلال الفترة من ، يوم الأحد الموافق 15 يوليو من العام الحالي 2018 ، وحتى يوم الخميس ، الموافق 16 أغسطس من العام الحالي 2018 ، في جهاز المدينة ، خلال مواعيد العمل الرسمية .

وفيما يخص شروط الحجز ، قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون التجارية والعقارية ، إنه يشترط في المتقدم لحجز المقبرة ، أن يكون شخصا طبيعيا « مواطن مصري الجنسية » ، وليس شخصا معنويا « شركة أو مؤسسة » ، وأم يكون من سكان مدن ، « العاشر من رمضان ، الشروق ، و العبور » ، وألا يكون سبق تخصيص مقبرة « مبنى أو أرض » له ، أو لأحد أفراد أسرته ، « الزوج ، الزوجة ، والأولاد القصر » ، في إحدى المدن الجديدة ، وطبقا لما ورد في كراسة الشروط ، فلا يحق للأسرة الواحدة ، « الزوج ، الزوجة ، والأولاد القصر » ، التقدم لحجز أكثر من مقبرة واحدة .

ولفت المهندس طارق السباعي ، إلى أنه سوف يتم التخصيص ، بالقرعة العلنية اليدوية ، لكل من تنطبق عليهم الشروط ، وذلك يوم الأحد ، الموافق 16 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في السرادق المُقام بجهاز المدينة .