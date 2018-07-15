هل تستورد مصر «بيض صيني»؟.. «الدواجن» تحسم الأمر

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نفى رئيس شعبة الدواجن ، في الغرفة التجارية بالقاهرة ، الدكتور عبد العزيز السيد ، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية ، وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن وجود « بيض صيني » في السوق المصري .

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد ، أن مصر لديها اكتفاء ذاتيا من البيض ، يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية ، فضلا عن إمكانية تصديره إلى الخارج ، مضيفا : « مصر لا تستورد بيض من الخارج » .

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وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأحد ، زاد رئيس شعبة الدواجن ، في غرفة القاهرة التجارية ، قائلا إن إنتاج مصر من البيض سنويا ، يتراوح بين 11 – 12 مليار بيضة ، تكفي احتياجات السوق المحلي ، متابعا : « لا يمكن أبدا أن يكون هناك كرتونة بيض مستوردة في السوق المحلي ، كل ما يتردد في هذا الشأن ، كلام ( فيسبوكي ) ، ولا صحة له » .

وعلى مدار اليومين الماضيين ، انتشرت شائعات على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك » ، تفيد بأن مصر ، استوردت « بيض » من الصين ، وانتشر في السوق المصري ، وأن له أضرار كبيرة على صحة الإنسان .