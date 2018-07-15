«الوقود» يدفع شركات الأجهزة المنزلية لرفع أسعارها عدا شركة واحدة.. تعرف عليها

أكد رئيس شعبة الأجهزة المنزلية في الغرفة التجارية بالقاهرة ، أشرف هلال ، اليوم الأحد ، إن شركات تصنيع الأجهزة المنزلية ، رفعت أسعارها في السوق ، بنسبة تتراوح بين 7 و8% ، وذلك بعد زيادة أسعار المحروقات .
وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأحد ، قال أشرف هلال ، إن معظم الشركات رفعت أسعارها ، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ، عدا شركة « العربي » .
رئيس شركة « العربي » للأجهزة الكهربائية ، محمود العربي ، قال في بيان سابق عنه ، إن الشركة لن ترفع أسعار منتجاتها ، بسبب زيادة أسعار المحروقات ، وأكد أن أي زيادة في أسعار منتجات الشركة ، سوف يكون سببها أشياء أخرى بعيدة عن الوقود .
وأكد رئيس شعبة الأجهزة المنزلية ، في غرفة القاهرة التجارية ، أن الزيادة الجديدة في أسعار الأجهزة ، جاءت أقل من توقعاته ، موضحا أنه توقع زيادة ، بين 10 و15% ، لكن معظم الشركات تصرفت بهدوء وحكمة ، كي لا تصاب الأسواق بحالة من الكساد .
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية ، برئاسة المهندس طارق الملا ، أعلنت قبل نحو أسبوع ، أن مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، أعلن موافقته ، على زيادة أسعار المواد البترولية ، بداية من صباح يوم السبت ، الموافق 16 يونيو 2018 ، والتي جاءت كالتالي :
أولا : أسعار البوتاجاز :
– أسطوانة البوتاجاز المنزلية : 50 جنيها للأسطوانة الواحدة .
– أسطوانة الغاز التجارية : 100 جنيه للأسطوانة الواحدة .
ثانيا : أسعار البنزين :
– بنزين 95 : 7.75 قرش للتر الواحد .
– بنزين 92 : 6.75 قرش للتر الواحد .
– بنزين 80 : 5.50 قرش للتر الواحد .
ثالثا : أسعار االكيروسين :
5.50 قرش للتر الكيروسين الواحد .
رابعا : أسعار السولار :
5.50 قرش للتر الواحد .
خامسا : أسعار المازوت :
باقي الصناعات الأخرى : 3500 جنيه لطن المازوت الواحد ، مع ثبات أسعار الصناعات الغذائية ، والكهرباء ، والأسمنت .
سادسا : غاز تموين السيارات :
2.75 قرش للتر المكعب الواحد .
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