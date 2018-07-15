«الوقود» يدفع شركات الأجهزة المنزلية لرفع أسعارها عدا شركة واحدة.. تعرف عليها

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أكد رئيس شعبة الأجهزة المنزلية في الغرفة التجارية بالقاهرة ، أشرف هلال ، اليوم الأحد ، إن شركات تصنيع الأجهزة المنزلية ، رفعت أسعارها في السوق ، بنسبة تتراوح بين 7 و8% ، وذلك بعد زيادة أسعار المحروقات .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأحد ، قال أشرف هلال ، إن معظم الشركات رفعت أسعارها ، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ، عدا شركة « العربي » .

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رئيس شركة « العربي » للأجهزة الكهربائية ، محمود العربي ، قال في بيان سابق عنه ، إن الشركة لن ترفع أسعار منتجاتها ، بسبب زيادة أسعار المحروقات ، وأكد أن أي زيادة في أسعار منتجات الشركة ، سوف يكون سببها أشياء أخرى بعيدة عن الوقود .

وأكد رئيس شعبة الأجهزة المنزلية ، في غرفة القاهرة التجارية ، أن الزيادة الجديدة في أسعار الأجهزة ، جاءت أقل من توقعاته ، موضحا أنه توقع زيادة ، بين 10 و15% ، لكن معظم الشركات تصرفت بهدوء وحكمة ، كي لا تصاب الأسواق بحالة من الكساد .

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية ، برئاسة المهندس طارق الملا ، أعلنت قبل نحو أسبوع ، أن مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، أعلن موافقته ، على زيادة أسعار المواد البترولية ، بداية من صباح يوم السبت ، الموافق 16 يونيو 2018 ، والتي جاءت كالتالي :

أولا : أسعار البوتاجاز :

– أسطوانة البوتاجاز المنزلية : 50 جنيها للأسطوانة الواحدة .

– أسطوانة الغاز التجارية : 100 جنيه للأسطوانة الواحدة .

ثانيا : أسعار البنزين :

– بنزين 95 : 7.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 92 : 6.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 80 : 5.50 قرش للتر الواحد .

ثالثا : أسعار االكيروسين :

5.50 قرش للتر الكيروسين الواحد .

رابعا : أسعار السولار :

5.50 قرش للتر الواحد .

خامسا : أسعار المازوت :

باقي الصناعات الأخرى : 3500 جنيه لطن المازوت الواحد ، مع ثبات أسعار الصناعات الغذائية ، والكهرباء ، والأسمنت .

سادسا : غاز تموين السيارات :

2.75 قرش للتر المكعب الواحد .