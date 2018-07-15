الذهب يتراجع عالميا عند أدنى مستوى له خلال 3 أسابيع

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شهدت أسعار الذهب ، استقرارا في السوق المحلية ، عند أدنى مستوى لها خلال 3 أسابيع ، اليوم الأحد ، وذلك بسبب العطلة الرسمية للبورصة العالمية .

سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية ، نادي نجيب ، قال إن جرام الذهب ، من العيار 21 ، استقر اليوم الأحد ، عند سعر 626 جنيها للجرام ، وهو نفس سعر أمس السبت .

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وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأحد ، أضاف نادي نجيب ، أن سعر العيار 18 ، سجل نحو 536.4 جنيه للجرام ، بينما سجل سعر عيار 24 ، نحو 715.6 جنيه للجرام ، وكذلك ، سجل سعر الجنيه الذهب ، 5008 جنيهات .

وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية ، شهدت أسعار الذهب ، موجة هبوط قوية ، حيث فقدت نحو 18 جنيها في سعر الجرام الواحد ، خلال 20 يوما ، بحسب ما أكد سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية .

نادي نجيب ، أرجع استمرار تراجع أسعار الذهب ، في السوق المحلية ، إلى الهبوط المستمر في سعر المعدن عالميا .

نعيم أسلم ، كبير محللي السوق لدى « ثينك ماركتس .كوم » ، قال في تصريح صحفي سابق عنه ، إن مخاوف الحرب التجارية ، بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ، جذب البعض إلى الاهتمام بالذهب .

وأضاف كبير محللي السوق لدى « ثينك ماركتس .كوم » : « نعلم يقينا ، أن ترامب جاد فيما يتعلق بالرسوم التجارية على الصين ، ومجددا ، فإن الرد المضاد من الصين متوقع ، وهذا يميل في حد ذاته ، إلى تصعيد التوترات أكثر ، لذا ربما ينبغي استمرار المراهنة ،على ارتفاع سعر الذهب لفترة أطول » .