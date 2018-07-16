زيادة جديدة على سجائر “ميريت ومارلبورو وبال مال” تعرف على قيمة الزيادة وأسبابها

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أعلنت شركة “فيليب موريس” بجمهورية مصر العربية عن رفع أسعار بعض أنواع من السجائر التي تقوم الشركة بإنتاجها للمرة الثانية من أجل أن تتماشى مع الأسعار التي تحددها قرار وزير المالية المصري محمد معيط يوم الأحد السابق.

وقد أعلنت الجريدة الرسمية عن القرار الصادر عن وزير المالية الخاص بأسعار السجائر الجديدة بعد أن فرض زيادات جديدة لصالح منظومة “التأمين الصحي الشامل”.

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وقد بدأت وزارة المالية اعتباراً من يوم الخميس السابق من تحصيل خمسة وسبعون قرشاً على كل عبوة سجائر مباعة داخل السوق المصري، كما تقرر زيادة على أسعار المعسل تصل إلى عشرة في المئة لصالح التأمين الصحي، لكن الزيادة في أسعار السجائر كانت أكبر من حيث القيمة.

وقد تضمن قرار محمد معيط عن زيادة سعر مارلبورو إلى سبعة وثلاثين جنيه مصري بدلاً من ستة وثلاثين جنيه، والتي كانت قد تم إعلانها من قبل الشركة يوم الخميس السابق، وقد ارتفعت أسعار سجائر ميريت أربعين جنيه مصري بدلاً من تسعة وثلاثين جنيه مصري.

كما رفع قرار وزير المالية سعر سجائر مارلبورو ميديم إلى خمسة وثلاثين جنيه مصري بدلاً من أربعة وثلاثين جنيه مصري، وقد تم تثبيت سعر سجائر “إل إم” عند تسعة وعشرين جنيه.

وقد أعلن مدير العلاقات الحكومية بشركة فيليب موريس “أحمد الشرقاوي” وأن الشركة سوف تلتزم برفع أسعارها إلى الأسعار التي قد تم تحديدها من قبل محمد معيط وزير المالية.

كما أن قرار وزير المالية قد تضمن زيادة كبيرة في بعض الأصناف منها “بال مال pall mall” التي قد رفعت من ثمانية عشر جنيه إلى أربعة وعشرين جنيه بزيادة ستة جنيهات مصرية في العلبة.

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