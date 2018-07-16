10 مطالب من شعبة البقالة والمواد الغذائية إلى المصيلحي لحل مشاكلهم

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الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرفة التجارية تعقد اجتماعاً في مقر “الغرفة التجارية” بالجيزة من أجل إعداد مذكرة لحل مشكلات بقالي التموين ليتم رفعها إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وبحث مذكرة التوصيات التي تم إصدارها من قبل الشعبة العامة للمواد الغذائية وجاء فيها “إن السلع المستلمة من شركة الجملة غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام اللآدمي”.

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وأشارت المذكرة “إلى ضرورة فتح المجال أمام بقالي التموين من أجل الحصول على السلع خارج السلع المحددة أسوة بالمجمعات الاستهلاكية”.

كما طالبت الشعبة بتعيين كوادر جديدة من أمناء المخازن في شركة الجملة “حتى لا يكون هناك ابتزاز للتاجر” وقد اشتكت الشعبة العامة للمواد الغذائية من كثير الأعطال في ماكينات صرف السلع المدعمة، إلى جانب تحمل التاجر تكاليف إصلاحها.

وقد طالبت الشعبة “بإعادة النظر في قواعد العمل بين التاجر والجهات المتعاونة معه، والمطالبة بزيادة هامش ربح البقال التمويني من اثنين إلى عشرة في المئة”.

كما تضمن المذكرة أيضا على “تغيير قواعد عمل منظومة البقال التمويني أسوة بالمجمعات وجمعيتي، وكذلك ضرورة تشكيل لجنة من الشعبة لمناقشة كل المشكلات مع وزارة التموين والتجارة الداخلية”.

كما أوصت الشعبة بدراسة “تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على البقال التمويني أسوة بما تم مع المخابز”، وقد أوصت أيضا بدراسة “التكاليف الكبيرة التي يتحملها البقال التمويني من ارتفاع أسعار الكهرباء، والعمالة والتأمينات، والمشالات، والإكراميات”.

توصيات اجتماع الشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية

إعادة النظر في قواعد العمل بين التاجر والجهات المتعاونة معهم في المنظومة. المطالبة برفع هامش ربح البقال التمويني من 2% إلى 10%. تغيير قواعد عمل منظومة البقال التمويني أسوة بالمجمعات وجمعيتي. ضرورة تشكل لجنة من الشعبة لدراسة كافة المشاكل مع الوزارة. دراسة مدى تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على البقال التمويني أسوة بما تم مع المخابز. دراسة التكاليف الكبيرة التي يتحملها البقال التمويني من ارتفاع أسعار الكهرباء والعمالة والتأمينات، والمشالات، والإكراميات. أن السلع المستلمة من شركة الجملة غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام. كثرة الأعطال بالماكينات وتحمل التاجر تكاليف الإصلاح. المطالبة بكوادر جديدة من أمناء المخازن بشركة الجملة حتى لا يكون هناك ابتزاز للتاجر. ضرورة فتح المجال أمام التاجر للحصول على السلع خارج السلع المحددة أسوى بالمجمعات الاستهلاكية.

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