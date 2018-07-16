بعد تراجعها أمس.. البورصة تستهل تعاملات اليوم بتباين في المؤشرات

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شهدت مؤشرات البورصة المصرية ، تباينا في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، بعد أن أغلقت أمس الأحد ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.06% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » بنسبة 0.27% ، وكذلك ، انخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.13% ، أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.05% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.02% .

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شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة أمس الأحد ، على تراجع طفيف ، حيث أغلق عند مستوى 15.482 نقطة ، وسط أحجام تداول ضعيفة ، لافتة إلى أن ضعف أحجام التداول ، يعد أمرا جيدا ، ورغم ذلك ، فإن معظم الأسهم شهدت تراجع من الصعب تجاهله .

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، جددت « مباشر » النصح ، بأن مستوى إيقاف الخسائر ، ما يزال بين 15.800 و 15.700 نقطة ، مؤكدة ضرورة تخفيف المراكز ، وزيادة السيولة ، كي تظهر قوى شرائية حقيقية .