البورصة تختتم تعاملات اليوم على تراجع جماعي.. ورأس المال يخسر 7.2 مليار جنيه

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اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، تحت ضغوط بيعية ، من متعاملين أجانب ، وكذلك ، تراجع رأس المال السوقي ، بقيمة 7.2 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 878.266 مليار جنيه .

حجم التداول في البورصة المصرية ، بلغ 118 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 777 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 17 ألف عملية ، بينما سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 45.5% من إجمالي تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 50% .

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واستحوذ العرب ، على نسبة 4.5% ، خلال جلسة تداولات اليوم الإثنين ، بينما استحوذت المؤسسات ، على نسبة 55.95% من المعاملات في البورصة المصرية ، بينما كانت باقى المعاملات ، من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 44.04% .

صافي تعاملات الأفراد المصريين ، والأجانب ، والمؤسسات العربية والأجنبية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 22.2 جنيه ، 15 مليون جنيه ، 5.3 مليون جنيه ، 6.1 مليون جنيه ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب ، والمؤسسات المصرية ، نحو الشراء ، وذلكبقيمة 21.2 مليون جنيه ، 5.3 مليون جنيه ، على التوالي .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 1.18% ، حيث أغلق عند مستوى 15655 نقطة ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، وذلك بنسبة 1.12% حيث أغلق عند مستوى 2656 نقطة ، وانخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » ، وذلكبنسبة 1.22% ، حيث أغلق عند مستوى 15603 نقطة .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 0.97% ، عند مستوى 762 نقطة ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 1.20% ، حيث أغلق عند مستوى 1956 نقطة ، بينما صعد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.63% ، ووصل إلى مستوى 465 نقطة .

وفي ختام تعاملات اليوم الإثنين ، ارتفعت أسهم 30 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 103 شركات ، ولم تتغير مستويات 38 شركة .

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية ، تراجعا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، تحت ضغوط بيعية ، من متعاملين مصريين وأجانب ، بينما مالت تعاملات العرب ، نحو الشراء .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.87% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.74% ، وكذلك ، انخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.77% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فتراجع بنسبة 0.41% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.73% ، أما مؤشر بورصة النيل ، فشهد صعودا بنسبة 0.32% .

وكانت مؤشرات البورصة المصرية ، شهدت تباينا في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، بعد أن أغلقت أمس الأحد ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.06% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » بنسبة 0.27% ، وكذلك ، انخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.13% ، أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.05% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.02% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة أمس الأحد ، على تراجع طفيف ، حيث أغلق عند مستوى 15.482 نقطة ، وسط أحجام تداول ضعيفة ، لافتة إلى أن ضعف أحجام التداول ، يعد أمرا جيدا ، ورغم ذلك ، فإن معظم الأسهم شهدت تراجع من الصعب تجاهله .

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، جددت « مباشر » النصح ، بأن مستوى إيقاف الخسائر ، ما يزال بين 15.800 و 15.700 نقطة ، مؤكدة ضرورة تخفيف المراكز ، وزيادة السيولة ، كي تظهر قوى شرائية حقيقية .