تعرف على تفاصيل حصول مصر على 390 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية

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أعلن الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وعضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية “هاني سنبل” قائلاً “أن البنك الإسلامي يعمل خلال الوقت الراهن على الانتهاء من تسليم جمهورية مصر العربية ما بين ثلاثمائة وثمانين إلى ثلاثمائة وتسعين مليون دولار”.

وأشار هاني سنبل “أن قيمة الشريحة الأولى من الاتفاقيات التي وقعتها الدولة المصرية مع المؤسسة بقيمة ثلاثة مليارات دولا، وسوف يتم تحويل الشريحة الأولى خلال أيام، بهدف تمويل استيراد المواد البترولية”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة “سحر نصر” قد وقعت خلال شهر يناير السابق 2018 مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على اتفاقية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لصالح الحكومة المصرية من أدل توفير سلع أساسية.

وتهدف الاتفاقية الاقتصادي التي تأتي تنفيذاً للشراكة الاستراتيجية بين الدولة المصرية وبين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إلى دعم السلع الرئيسية مثل البترول، ومشتقاته، والقمح، والمواد الغذائية والتموينية إلى جانب سلع أخرى داخل الدولة المصرية.

وقد أوضح هاني سنبل “إن الاتفاقيات مع الدولة المصرية قد نفذت بشكل ممتاز” وأشاد بحسن الإدارة الملموس من الجهات النفذة لكل الاتفاقيات السابقة المستفيدة من الاتفاقيات مثل وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للبترول”.

وتعد هذه الاتفاقية هي الاتفاقية الخامسة التي تعقدها المؤسسة، إذا تم تنفيذها اتفاقيات من قبل تقدر بما يقارب من ثمانية ونصف مليار دولار أمريكي، وتضاف إليها ثلاث مليارات أخرى لتصبح القيمة الإجمالية لحجم الاتفاقيات حوالي أحد عشر ونصف مليار دولار.

وقد جاءت هذه التصريحات على هامش انعقاد المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، والذي قد تم انعقاده في أبوجا بالدولة النيجيرية على مدار أربعة أيام.

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