تفاصيل توقيع اتفاقيتين بين مصر والتمويل الإسلامية خلال الشهرين القادمين

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أعلن الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية هاني سنبل “إن البنك سوف يوقع خلال الشهرين القادمين على اتفاقيتين مع مصر”.

وأوضح أن الاتفاقية الأولى مع هيئة السلع التموينية بقيمة تصل إلى ثلاثمائة مليون دولار من أجل العمل على توفير السلع الأساسية، والاتفاقية الأخرى سوف يتم توقيعها مع هيئة تنمية الصادرات”.

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وجاءت تلك التصريحات على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وأضاف “أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تسعى إلى تمويل التجارة من أجل بناء شراكة استراتيجية”.

وأضاف “أن المؤسسة تسعى إلى تقديم حلول تجارية متكاملة تصمم خصيصاً لدولنا الأعضاء من أجل دعم الحالات الاجتماعية والاقتصادية”.

ويجدر هنا الإشارة أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر قد وقعت خلال شهر يناير السابق لعام 2018 مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اتفاقية بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار لصالح الحكومة المصرية من أجل دعم توفير السلع الرئيسية.

وتهدف الاتفاقية الاقتصادية التي تأتي تنفيذاً للشراكة الاستراتيجية القائمة بين الدولة المصرية وبين المؤسسة إلى دعم السلع الرئيسية مثل “البترول ومشتقاته، والقمح، والمواد التموينية، والمواد الغذائية، والسلع الأخرى” لصالح الدولة المصرية.

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