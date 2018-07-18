النقد الدولي يرفع توقعاته بشأن أسعار النفط العالمية خلال 2018

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أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته الخاصة بأسعار النفط العالمية في العام الحالي 2018، بواقع 7,9 دولار أمريكي حتى 70,23 دولار لبرميل النفط الواحد، وقد جاءت تلك التصريحات في تقرير الصندوق حول الاقتصاد العالمي.

وقد أعلن الصندوق عن رفع توقعاته الخاصة بأسعار النفط العالمي خلال العام القادم 2019 بواقع أحد عشر دولار أمريكي حتى 68,99 دولار لبرميل النفط.

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وقد أعلن صندوق النقد الدولي في التقرير الصادر عنه “أن متوسط السعر التقديري لبرميل النفط كان يسجل 52,81 دولار أمريكي خلال عام 2017، والسعر قد تم تقديره على أساس العقود الآجلة للسوق اعتباراً من الأول من شهر يوليو لعام 2018، هو 70,23 دولار للبرميل النفط خلال العام الجاري 2018، وسعر 68,99 دولار لبرميل النفط في عام 2019”.

وقد أعلن البنك المركزي الروسي قد أشار في تقريره خلال شهر يونيو السابق 2018 “أنه في حالة عدم تغيير أسعار النفط فإن متوسط السعر سوف يسجل سبعين دولار للبرميل الواحد تبعاً للتوقعات تسعة وستين دولار خلال عام 2018، وسبعين دولار لعامي 2019/ 2020”.

كما تشهد أسواق النفط ارتفاع في الأسعار بسبب مخاوف من تهديد تصدير النفط الإيراني بسبب عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية ضدها، مع تراجع إنتاج النفط في فنزويلا بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.

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