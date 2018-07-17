وزير المالية يوضح محاولات الضغط علي مصر من أجل إعلان إفلاسها

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أعلن وزير المالية المصري الدكتور “محمد معيط” قائلاً “أن المواطن المصري يدرك أهمية الإصلاح الاقتصادي، عندما يجد الخدمة المقدمة له”، وأضاف “أن الوضع في السابق وصل لمرحلة كارثية والإصلاح كان لابد منه”.

وجاءت تلك التصريحات خلال حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي” والذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية “صدى البلد” ويقدمه الإعلامي “أحمد موسى”.

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وقد أعلن قائلاً “السياحة المصرية قد تراجعت، وتم منع التحويلات من المصريين بالخارج، وتوقفت المنح الأجنبية بفعل فاعل”.

وقد استئناف الدكتور محمد معيط حديثه مردداً “وصلنا إلى أننا لم نجد خمسة عشر مليون دولار من أجل الإفراج عن شحنة علاج فيروس سي”.

وتابع وزير المالية قائلاً “كانت هناك محاولة من الضغط والخنق من أجل إعلان إفلاس مصر، وعجزها عن توفير احتياجات مواطنيها”.

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