بالفيديو.. تصريح هام من نائب وزير المالية بشأن رغيف الخبز المدعم

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أعلن نائب وزير المالية “أحمد كوجاك” أن الحماية الاجتماعية تعتبر الهدف الأساسي للموازنة العامة الجديدة”، وأضاف “أن الجميع يعمل من أجل المواطن المصري”.

وقد جاءت تلك التصريحات خلال حواره من خلال برنامج “هنا العاصمة” والذي يتم إذاعته عبر قناة “cbc” الفضائية.

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وقد أشار قائلاً “أن معدل النمو خلال العام السابق 2017 قد ارتفع، وأن معدلات البطالة قد انخفضت من 13,3 إلى 10,6″، وأكد “أن هناك أكثر من مليون ونصف مليون مواطن قد حصلوا على فرصة عمل خلال عشرين شهراً”.

وأضاف “أن دعم الخبز يستفد منه حوالي خمسة وسبعين مليون شخص”، تبعاً للبيانات الموثقة في وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح “أن رغيف الخبز في جمهورية مصر العربية يعتبر الأقل سعراً على مستوى دول العالم، ولا توجد أي نية لرفع سعر الخبز خلال الفترة القادمة”.

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