تفاصيل طروحات الحكومة المصرية في البورصة.. وأسماء الشركات المطروحة

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قام اليوم رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي بعقد اجتماع من أجل مناقشة الخطوات التنفيذية لبرنامج “طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة المصرية في البورصة”.

وقد حضر فعاليات الاجتماع وزراء “التضامن الاجتماعي، والبترول، والمالية، والنقل والمواصلات، وقطاع الأعمال العام” ومحافظ البنك المركزي المصري، وممثلين من عدد من الجهات داخل الدول المصرية.

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وقد تناول الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية لطرح جزء من أسهم خمس شركات تمتلكها الدولة المصرية في البورصة، كدفعة أولى، والشركات هي “شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، والشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومباني”، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير”.

وقد تم استعراض نسب الملكية في الشركات سالفة الذكر والتي من المقرر طرحها خلال الدفعة الأولى، وكذلك تم عرض النسب المقترحة للطرح لكل شركة على حدى، إلى جانب عرض الشركات المقترح طرحها خلال الدفعات القادمة من خلال “برنامج الطرح في البورصة المصرية”.

وأكد أعلن رئيس الحكومة المصري الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً “أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بسرعة الإعلان عن طرح هذه الشركات”، كما أكد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المقرر أن يتم خلاله تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وطالب رئيس الحكومة من جميع الجهات والأطراف المعنية بملف الطروحات الحكومية اتخاذ كافة الإجراءات وجميع التعاقدات اللازمة من أجل الإسراع في التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

وأكد على اهتمام الحكومة المصرية ببرنامج الطروحات الحكومية باعتباره أحد الأدوات التي تهدف إلى زيادة “الحوكمة إلى جانب العمل على تنشيط البورصة المصرية، والعمل على زيادة قيمتها السوقية، والعمل على توسيع قاعدة الملكية بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية”.

وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية سوف يعمل توفير مصادر دخل موازنة الدولة المصرية مما يساعد على التخفيض التدريجي لحجم الدين العام، وتكاليف خدمات الدين، وكذلك العمل على تشجيع الشركات التي تمتلكها الدولة المصرية على استخدام البورصة المصرية كمصدر للتمويل”.

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