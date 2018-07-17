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صرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن خطوات حجز “الوحدات السكنية المطروحة” في العاصمة الإدارية الجديدة والتي يبلغ عددها حوالي ألفين وثمانية وأربعين وحدة سكنية.

وقد أوضح نائب الوزير للمشروعات القومية خالد عباس قائلاً “أنه سوف يتم من الفترة ما بين الثامن عشر وحتى الحادي والثلاثين من شهر يوليو الجاري لعام 2018، عن طريق الدخول عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز بدون كلمة مرور، مع استعراض كراسة الشروط أو طباعتها من أجل معرفة جميع التفاصيل مثل المساحات، والأسعار، وأرقام العمارات، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل”.

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كيفية حجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

وقد أوضح خالد عباس “أنه بعد ذلك يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق كتابة الرقم القومي، وكتابة رقم الموبايل، وسوف يتم إرسال رسالة للمتقدم عبر رسالة “إس أم إس” وبها كلمة المرور التي تستخدم في الدخول إلى الموقع”.

وأشار “أنه عن طريق الضغط على استخراج رقم الاستمارة سوف يتم إتاحة شاشة من أجل تسجيل البيانات الرئيسية ومنها اسم العميل، والعنوان، الرقم القومي للمواطن، والايميل، واسم الزوجة ورقمها القومي، ثم يتم تحميل صورة بطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة وجه وظهر في ورقة واحدة”.

وأشار عباس “بالنسبة إلى القاصر يتم تحميل شهادة ميلاد الرقم القومي له، وبطاقة الرقم القومي لولاية أو الوصي عليه وجه وظهر، وفي نهاية يتم تسجيل البيانات حيث تظهر رقم الإستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذي سوف يتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز لديه”.

طريقة سداد مبلغ جدية الحجز

وأضاف “بالنسبة إلى العميل بعد أن يتم تحويل مبلغ جدية الحجز والذي يقدر بحوالي مائة ألف جنيه مصري إلى رقم الحساب الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة في بنك التعمير والإسكان القائم في فرع الدقي بطريقتين للسداد، الطريقة الأولى تحويل من حساب العميل إلى جميع البنوك داخل مصر أو عن طريق ACH أو سويفت كود”

والطريقة الثانية للسداد تتضمن التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان وفي حالة وجود حساب للعميل في البنك، وسوف يتم ارسال رسالة قصيرة عبر هاتف المواطن الشخصي تفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال مدة زمنية تصل إلى ثمانية وأربعين ساعة من قيام العميل بتحويل المبلغ.

وأوضح عباس “بعد الإجراءات السابقة سوف يتم خلال الفترة من التاسع والعشرين من شهر يوليو الجاري وحتى الخامس من شهر أغسطس لعام 2018 مراجعة بنك الإسكان والتعمير من قبل الراغبين في حجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

موعد حجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

أكد نائب الوزير “أنه سوف يتم البدء في إجراءات حجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس وحتى تمام الساعة الحادي عشر وتسعة وخمسون دقيقة مساء يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر أغسطس القادم لعام 2018”.

وأكد سوف يتم عرض بيانات الوحدات السكنية المطروحة للحجز في العاصمة الإدارية الجديدة مرتبة على الطريقة التالية “محافظة القاهرة، المدينة العاصمة الإدارية الجديدة، المنطقة العاصمة الإدارية الجديدة الحي R3، المجاورة D1 أو D8، نوع الوحدة السكنية “شقة” رقم العمارة، ورقم الوحدة ثم يلي بعد ذلك الضغط على مفتاح “تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل البيانات في استمارة الحجز.

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