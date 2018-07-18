صندوق النقد الدولي يصدر تقريرا عن الإقتصاد المصري

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أعلن سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالدولة المصرية عن “توقعه بانضمام 3,5 مليون شاب مصري إلى سوق العمل خلال السنوات القليلة القادمة مما سوف يجعل استيعابهم تحدي يواجه الدولة المصرية”.

وقد تم الإعلان اليوم عن تقرير قد تم نشره عبر موقع “صندوق النقد الدولي جاء فيه “أن القطاع الخاص في جمهورية مصر العربية أقل ديناميكية، وأكثر اتجاهاً إلى الخارج مع وجود نسبة بسيطة من الشركات القادرة عن المنافسة خارج السوق المحلي”.

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كما جاء في التقرير “أنه من أجل تعزيز التقدم في تنمية القطاع الخاص المصري، وتحقيق نمو يقوده التصدير، فقد توسعت السلطات المصرية في جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية في ظل برنامجها الوطني، فشرعت في إصلاحات لرفع كفاءة تخصيص الأراضي”.

وكما جاء في التقرير “أن السلطات المصري قد أجرت هذه الإصلاحات من أجل تقوية المنافسة والمشتريات العامة، وزيادة شفافية المشروعات المملوكة للدولة والتصدي للفساد”.

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