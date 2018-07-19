ترتيب الدول المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية

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تصدرت الدولة الصينية دول العالم التي تقوم بالاستثمار في “سوق سندات الخزانة” بالولايات المتحدة الأمريكية بأكبر قيمة، حيث تقدمت الصين على كلاً من “اليابان، والبرازيل، المملكة المتحدة، وأيرلندا”.

ويعد سوق الأذونات والسندات في الخزانة الأمريكية من أكبر الأسواق العالمية لهذا النوع من “أدوات الدين” حيث يستثمر أكثر من خمسين دولة مختلفة في جميع أنحاء العالم.

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وقد سجلت استثمارات الدولة الصينية خلال نهاية شهر مايو السابق لعام 2018 في سندات الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب من 1,183 تريليون دولار أمريكي، لتتفوق بذلك على استثمارات دولة اليابان في سندات الخزانة الأمريكية.

وقد سجلت اليابان المرتبة الثانية بعد الصين في الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تصل إلى 1,048 تريليون دولار الأمريكي.

ولم تتراجع الاستثمارات الصينية في السندات الأمريكية عن حاجز “تريليون دولار” منذ بداية العام السابق 2017، وقد سجلت استثمارات دول العالم في “سندات وأذون الخزانة الأمريكية” حتى نهاية شهر مايو السابق لعام 2018 ما يقارب من 6,213 تريليون دولار أمريكي.

وتبعاً للبيانات التي أصدرها “مجلس الذهب العالمي” فقد رفعت الدولة الصينية حجم احتياطي الذهب إلى ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعين طن حتى نهاية الربع الثاني من عام 2018.

وتعد استثمارات الدولة الصينية في سندات الخزانة الأمريكية من ضمن أصولها الاحتياطية من “العملة الصعبة” والتي سجلت 3,112 تريليون دولار أمريكي حتى نهاية شهر يونيو السابق لعام 2018.

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