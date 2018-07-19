شركات السجائر تسعى إلى طرح أصناف جديدة لمحدودي الدخل

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أعلن رئيس شعبة الدخان والمعسل في اتحاد الصناعات إبراهيم الإمبابى “إن الشركات العاملة في جمهورية مصر العربية تسعى إلى طرح فئة جديدة من السجائر بعد أن تم إدراج زيادة على أسعار السجائر خلال الفترة السابقة”.

وقد أوضح إبراهيم الإمبابي قائلاً “بعد زيادة أسعار السجائر وفي ظل ارتفاع التضخم الاقتصادي، تسعى الشركات العاملة داخل السوق المصري إلى طرح فئة دُنيا من السجائر، تتراوح أسعارها بين جنيه إلى ثمانية عشر جنيهاً لكي تغطي كافة مستويات الشعب المصري”.

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وأضاف “أنه من المقرر أن تتراوح أسعار السجائر للفئة المتوسطة ما بين ثمانية عشر إلى تسعة وعشرين جنيهاً، فيما تبدأ الفئة العليا من تسعة وعشرين جنيها لما أعلى”.

وأوضح رئيس شعبة الدخان والمعسل “إن الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر والمعسل بعد تطبيق القرار الخاص برسوم قانون التأمين الصحي قد لا تؤثر على حجم المبيعات، ولكنها تدفع المواطنين إلى التدني في أسعار السجائر المستهلكة لتتناسب مع مستويات معيشتهم وهو ما دفع للتفكير في الفئة الدنيا”.

وأوضح أن فئات أسعار السجائر بين الوسطى والعليا فقط، وقد أعلنت الشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومباني” أن تعديل أسعار البيع لبعض المنتجات من أصناف السجائر اعتباراً من الخميس السابق الثاني عشر من شهر يوليو لعام 2018.

وقد أعلنت “شركة فيليب موريس مصر” عن زيادة سعر منتج سجائر MERIT بأنواعها ليصبح سعرها تسعة وثلاثين جنيهاً لعلبة السجائر، وأضاف أن زيادة سعر سجائر Marlboro Gold & Red حتى أصبح سعر السجائر ستة وثلاثين جنيهاً وسعر سجائر L&M تسعة وعشرين جنيه لعلبة السجائر.

ويجدر هنا الإشارة على أن شهر نوفمبر السابق لعام 2017، قد وافق البرلمان المصري بشكل نهائي على “مشروع قانون” مقدم من الحكومة المصرية بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم سبعة وستين لعام 2016.

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